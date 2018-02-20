تنفيذية الاتحاد العربي تعتمد التقريرين الإداري والمالي ولائحة الانضباط

بعد اجتماعهم بتركي آل الشيخ في الرياض اليوم

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعها الـ64 برئاسة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم "تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ".

واستعرض الاجتماع الذي جرى ظهر اليوم الثلاثاء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية؛ برامج وأنشطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة؛ حيث تمت مناقشة النظام الأساسي للاتحاد وفقًا للتعديلات الجديدة، الذي ستتم المصادقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية العادي القادم.

كما تم اعتماد التقريرين الإداري والمالي المعدين من قبل الأمانة العامة للاتحاد، واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2018م، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الانضباط وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادي خلال شهر رمضان المبارك القادم في محافظة جدة، كذلك تم في اجتماع اللجنة التنفيذية وضع الآلية المناسبة التي سيتم الاعتماد عليها في إطلاق البطولة العربية للأندية الأبطال بنسختها وصورتها الجديدة، والتي سيشارك فيها 32 ناديًا، وستتم بطريقة الدعوات للنسخة الأولى، وستكون هذه البطولة الأضخم والأكبر من حيث الجوائز للفريق البطل وللفرق المشاركة، بينما سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان قد التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ظهر اليوم، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 64.

