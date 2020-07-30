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للمرة الثالثة.. تجديد الثقة في "البيشي" مدرباً لـ"بيشة" والخزينة تتلقى دعمًا

رئيس النادي: فضلنا أن يستمر معنا لما يملكه من خبرة كبيرة بالملاعب السعودية

أعلنت إدارة نادي بيشة، منح ثقتها للمدرب عبدالعزيز البيشي مدربًا للفريق الأول للموسم القادم والثالث له مع الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الصاعد حديثًّا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.


وأشاد رئيس نادي بيشة عبدالعزيز الجديع، بالتعاقد مع "البيشي"، وقال: "فضلنا أن يستمر معنا لموسم ثالث، وذلك لما يملكه من خبرة كبيرة ودراية بالملاعب السعودية".

وأضاف: "نتمنى أن يكون التعاقد مع البيشي خطوة موفقة وأن يجني نادي بيشة ثمار تلك الثقة بتحقيق الاستمرار في دوري الدرجة الأولى ومنها الصعود إلى المحترفين، من أجل تلبية طموحات وتطلعات الجمهور البيشي".


فيما تلقت خزينة نادي بيشة دعماً مادياً من رجل الأعمال محمد آل خشيل بمبلغ وقدره ٥٠ ألف ريال؛ وذلك دعماً للنادي قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وقدّم رئيس النادي خالص الشكر على دعمه غير المستغرب ووقفته مع النادي، مؤكداً أن "آل خشيل" له وقفات مع النادي.

وتمنت إدارة نادي بيشة أن يكون هذا الدعم ودعم أعضاء الشرف دافعاً ومحفزاً للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض غمار منافسات دوري أندية الدرجة الأولى والتي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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للمرة الثالثة.. تجديد الثقة في "البيشي" مدرباً لـ"بيشة" والخزينة تتلقى دعمًا
سبق

أعلنت إدارة نادي بيشة، منح ثقتها للمدرب عبدالعزيز البيشي مدربًا للفريق الأول للموسم القادم والثالث له مع الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الصاعد حديثًّا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.


وأشاد رئيس نادي بيشة عبدالعزيز الجديع، بالتعاقد مع "البيشي"، وقال: "فضلنا أن يستمر معنا لموسم ثالث، وذلك لما يملكه من خبرة كبيرة ودراية بالملاعب السعودية".

وأضاف: "نتمنى أن يكون التعاقد مع البيشي خطوة موفقة وأن يجني نادي بيشة ثمار تلك الثقة بتحقيق الاستمرار في دوري الدرجة الأولى ومنها الصعود إلى المحترفين، من أجل تلبية طموحات وتطلعات الجمهور البيشي".


فيما تلقت خزينة نادي بيشة دعماً مادياً من رجل الأعمال محمد آل خشيل بمبلغ وقدره ٥٠ ألف ريال؛ وذلك دعماً للنادي قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وقدّم رئيس النادي خالص الشكر على دعمه غير المستغرب ووقفته مع النادي، مؤكداً أن "آل خشيل" له وقفات مع النادي.

وتمنت إدارة نادي بيشة أن يكون هذا الدعم ودعم أعضاء الشرف دافعاً ومحفزاً للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض غمار منافسات دوري أندية الدرجة الأولى والتي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
03:19 PM

للمرة الثالثة.. تجديد الثقة في "البيشي" مدرباً لـ"بيشة" والخزينة تتلقى دعمًا

رئيس النادي: فضلنا أن يستمر معنا لما يملكه من خبرة كبيرة بالملاعب السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت إدارة نادي بيشة، منح ثقتها للمدرب عبدالعزيز البيشي مدربًا للفريق الأول للموسم القادم والثالث له مع الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الصاعد حديثًّا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.


وأشاد رئيس نادي بيشة عبدالعزيز الجديع، بالتعاقد مع "البيشي"، وقال: "فضلنا أن يستمر معنا لموسم ثالث، وذلك لما يملكه من خبرة كبيرة ودراية بالملاعب السعودية".

وأضاف: "نتمنى أن يكون التعاقد مع البيشي خطوة موفقة وأن يجني نادي بيشة ثمار تلك الثقة بتحقيق الاستمرار في دوري الدرجة الأولى ومنها الصعود إلى المحترفين، من أجل تلبية طموحات وتطلعات الجمهور البيشي".


فيما تلقت خزينة نادي بيشة دعماً مادياً من رجل الأعمال محمد آل خشيل بمبلغ وقدره ٥٠ ألف ريال؛ وذلك دعماً للنادي قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وقدّم رئيس النادي خالص الشكر على دعمه غير المستغرب ووقفته مع النادي، مؤكداً أن "آل خشيل" له وقفات مع النادي.

وتمنت إدارة نادي بيشة أن يكون هذا الدعم ودعم أعضاء الشرف دافعاً ومحفزاً للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض غمار منافسات دوري أندية الدرجة الأولى والتي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

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