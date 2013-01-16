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الإمارات: زلزال في الخليج العربي بقوة 5 ريختر

أعلنت الإمارات عن رصد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج العربي دون أن تتأثر الدولة الخليجية بأي ارتداد لهذه الهزة.

وحسب موقع "الحرة"، قال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على تويتر: "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالًا بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

ولم يشر المركز إلى تأثر السكان بهذا الزلزال.

في نوفمبر الماضي، شعر بعض سكان الإمارات بارتداد زلزال وقع في جنوب إيران بلغت قوته 6.5 على مقياس رختر، وفقًا لمحطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالدولة الخليجية.

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الإمارات: زلزال في الخليج العربي بقوة 5 ريختر
سبق

أعلنت الإمارات عن رصد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج العربي دون أن تتأثر الدولة الخليجية بأي ارتداد لهذه الهزة.

وحسب موقع "الحرة"، قال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على تويتر: "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالًا بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

ولم يشر المركز إلى تأثر السكان بهذا الزلزال.

في نوفمبر الماضي، شعر بعض سكان الإمارات بارتداد زلزال وقع في جنوب إيران بلغت قوته 6.5 على مقياس رختر، وفقًا لمحطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالدولة الخليجية.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:41 PM

الإمارات: زلزال في الخليج العربي بقوة 5 ريختر

A A A
أيمن حسن - الرياض
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2,899

أعلنت الإمارات عن رصد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج العربي دون أن تتأثر الدولة الخليجية بأي ارتداد لهذه الهزة.

وحسب موقع "الحرة"، قال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على تويتر: "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالًا بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

ولم يشر المركز إلى تأثر السكان بهذا الزلزال.

في نوفمبر الماضي، شعر بعض سكان الإمارات بارتداد زلزال وقع في جنوب إيران بلغت قوته 6.5 على مقياس رختر، وفقًا لمحطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالدولة الخليجية.

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