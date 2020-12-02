النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

لجان التعديات في تبوك تزيل تعديات على مليون متر مربع

استعادتها إلى أملاك الدولة بمشاركة فريق عمل الأمانة

أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة منطقة تبوك، ما مجموعه "1.172.988م2" من المساحات المعتدى عليها، وقامت باستعادتها لأملاك الدولة، بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني: تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية شمل "تعديات على مخطط سكني بمساحة (450.000م2)، تعد على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2) ، والتعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2).

وأضاف: لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجان التعديات في تبوك تزيل تعديات على مليون متر مربع
سبق

أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة منطقة تبوك، ما مجموعه "1.172.988م2" من المساحات المعتدى عليها، وقامت باستعادتها لأملاك الدولة، بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني: تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية شمل "تعديات على مخطط سكني بمساحة (450.000م2)، تعد على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2) ، والتعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2).

وأضاف: لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
05:34 PM

لجان التعديات في تبوك تزيل تعديات على مليون متر مربع

استعادتها إلى أملاك الدولة بمشاركة فريق عمل الأمانة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
473

أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة منطقة تبوك، ما مجموعه "1.172.988م2" من المساحات المعتدى عليها، وقامت باستعادتها لأملاك الدولة، بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني: تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية شمل "تعديات على مخطط سكني بمساحة (450.000م2)، تعد على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2) ، والتعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2).

وأضاف: لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,276
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,059
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,734

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة