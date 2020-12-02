لجان التعديات في تبوك تزيل تعديات على مليون متر مربع

استعادتها إلى أملاك الدولة بمشاركة فريق عمل الأمانة

أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة منطقة تبوك، ما مجموعه "1.172.988م2" من المساحات المعتدى عليها، وقامت باستعادتها لأملاك الدولة، بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني: تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية شمل "تعديات على مخطط سكني بمساحة (450.000م2)، تعد على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2) ، والتعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2).

وأضاف: لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.