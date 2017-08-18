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عضو بالشورى يدعو إلى سعودة الوظائف من أعلى الهرم حتى وسطه

اقترح معالجة التوظيف وتوفير مناخ آمن للسعوديين

دعا الكاتب الاقتصادي، وعضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، عقب زيارة وزير العمل أحمد الراجحي، أحد الشباب العاملين في أحد المطاعم، لسعودة الوظائف من أعلى الهرم ثم وسطه حتى قاعه، وتحديد ساعات العمل، ووضع سلم للحد الأدنى للأجور، وتقليص أعداد الأجانب بما ينعكس على الاقتصاد ويحفز السعوديين للانخراط وشغل وظائف القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع الخاص، يشهد عزوفًا من الكوادر الشابة من الجنسين، وتفضيل العمل الحكومي في ظل توجه حكيم سلكته الدولة منذ سنوات، في توفير مناخ آمن في القطاع الأهلي يلبي احتياجات سوق العمل.

وقال لـ"سبق": "نشكر جهود وزير العمل أحمد سليمان الراجحي، وزيارته المفاجئة لأحد موظفي منافذ بيع الأغذية بعد حصوله على الترقية وتسميته بالمحاسب العصامي، وهذا ما ينبغي عمله من أجل تشجيع وتحفيز السعوديين في الانخراط في سوق العمل، بما يُسهم في توظيف الباحثين عن عمل، ويقلص معدل البطالة من ١٢.٥ ٪؜ حاليًا إلى أقل من ٧ ٪؜ خلال رؤية ٢٠٣٠".
وأضاف: "وهنا علينا ترتيب الأولويات، من أجل تحفيز السعوديين بجميع مستوياتهم العلمية ذكورًا وإناثًا، وهذا يتمحور بأن يكون التركيز على الوظائف من قمة الهرم ثم وسطه وحتى قاعدته وليس العكس".

وتابع: "يجب أن يكون هناك حد أدنى للأجور يتلاءم مع تكلفة المعيشة سنويًا، أو وضع سلم للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي تم دراسته سابقًا، واجتمع الوزير الراجحي مع رجال الأعمال ولا نعرف النتيجة".

وقال "ابن جمعة": "أيضًا يجب تحديد ساعات العمل بـ ٤٠ ساعة أسبوعيًا، ويومي إجازة، وتقليص عرض العمالة الأجنبية؛ لتفعيل آلية سوق العمل بارتفاع طلب المنشآت على توظيف السعوديين، فالمشكلة ليست في عدد الوظائف وإنما في كثرة العمالة الوافدة وسيطرتهم على وظائف يرغب السعوديون شغلها".

واختتم حديثه: "متأكدًا أن معالي الوزير كما هي عادته بتجاوبه الإيجابي مع ما يتم طرحه؛ لاحتواء مشكلة البطالة وتوظيف المواطنين، وإن شاء الله نشاهد الوزير وهو يكرر زياراته لسعوديين في وظائف قيادية واحترافية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو بالشورى يدعو إلى سعودة الوظائف من أعلى الهرم حتى وسطه
سبق

دعا الكاتب الاقتصادي، وعضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، عقب زيارة وزير العمل أحمد الراجحي، أحد الشباب العاملين في أحد المطاعم، لسعودة الوظائف من أعلى الهرم ثم وسطه حتى قاعه، وتحديد ساعات العمل، ووضع سلم للحد الأدنى للأجور، وتقليص أعداد الأجانب بما ينعكس على الاقتصاد ويحفز السعوديين للانخراط وشغل وظائف القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع الخاص، يشهد عزوفًا من الكوادر الشابة من الجنسين، وتفضيل العمل الحكومي في ظل توجه حكيم سلكته الدولة منذ سنوات، في توفير مناخ آمن في القطاع الأهلي يلبي احتياجات سوق العمل.

وقال لـ"سبق": "نشكر جهود وزير العمل أحمد سليمان الراجحي، وزيارته المفاجئة لأحد موظفي منافذ بيع الأغذية بعد حصوله على الترقية وتسميته بالمحاسب العصامي، وهذا ما ينبغي عمله من أجل تشجيع وتحفيز السعوديين في الانخراط في سوق العمل، بما يُسهم في توظيف الباحثين عن عمل، ويقلص معدل البطالة من ١٢.٥ ٪؜ حاليًا إلى أقل من ٧ ٪؜ خلال رؤية ٢٠٣٠".
وأضاف: "وهنا علينا ترتيب الأولويات، من أجل تحفيز السعوديين بجميع مستوياتهم العلمية ذكورًا وإناثًا، وهذا يتمحور بأن يكون التركيز على الوظائف من قمة الهرم ثم وسطه وحتى قاعدته وليس العكس".

وتابع: "يجب أن يكون هناك حد أدنى للأجور يتلاءم مع تكلفة المعيشة سنويًا، أو وضع سلم للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي تم دراسته سابقًا، واجتمع الوزير الراجحي مع رجال الأعمال ولا نعرف النتيجة".

وقال "ابن جمعة": "أيضًا يجب تحديد ساعات العمل بـ ٤٠ ساعة أسبوعيًا، ويومي إجازة، وتقليص عرض العمالة الأجنبية؛ لتفعيل آلية سوق العمل بارتفاع طلب المنشآت على توظيف السعوديين، فالمشكلة ليست في عدد الوظائف وإنما في كثرة العمالة الوافدة وسيطرتهم على وظائف يرغب السعوديون شغلها".

واختتم حديثه: "متأكدًا أن معالي الوزير كما هي عادته بتجاوبه الإيجابي مع ما يتم طرحه؛ لاحتواء مشكلة البطالة وتوظيف المواطنين، وإن شاء الله نشاهد الوزير وهو يكرر زياراته لسعوديين في وظائف قيادية واحترافية".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
08:50 PM

عضو بالشورى يدعو إلى سعودة الوظائف من أعلى الهرم حتى وسطه

اقترح معالجة التوظيف وتوفير مناخ آمن للسعوديين

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بدر العتيبي - الرياض
22
5,933

دعا الكاتب الاقتصادي، وعضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، عقب زيارة وزير العمل أحمد الراجحي، أحد الشباب العاملين في أحد المطاعم، لسعودة الوظائف من أعلى الهرم ثم وسطه حتى قاعه، وتحديد ساعات العمل، ووضع سلم للحد الأدنى للأجور، وتقليص أعداد الأجانب بما ينعكس على الاقتصاد ويحفز السعوديين للانخراط وشغل وظائف القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع الخاص، يشهد عزوفًا من الكوادر الشابة من الجنسين، وتفضيل العمل الحكومي في ظل توجه حكيم سلكته الدولة منذ سنوات، في توفير مناخ آمن في القطاع الأهلي يلبي احتياجات سوق العمل.

وقال لـ"سبق": "نشكر جهود وزير العمل أحمد سليمان الراجحي، وزيارته المفاجئة لأحد موظفي منافذ بيع الأغذية بعد حصوله على الترقية وتسميته بالمحاسب العصامي، وهذا ما ينبغي عمله من أجل تشجيع وتحفيز السعوديين في الانخراط في سوق العمل، بما يُسهم في توظيف الباحثين عن عمل، ويقلص معدل البطالة من ١٢.٥ ٪؜ حاليًا إلى أقل من ٧ ٪؜ خلال رؤية ٢٠٣٠".
وأضاف: "وهنا علينا ترتيب الأولويات، من أجل تحفيز السعوديين بجميع مستوياتهم العلمية ذكورًا وإناثًا، وهذا يتمحور بأن يكون التركيز على الوظائف من قمة الهرم ثم وسطه وحتى قاعدته وليس العكس".

وتابع: "يجب أن يكون هناك حد أدنى للأجور يتلاءم مع تكلفة المعيشة سنويًا، أو وضع سلم للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي تم دراسته سابقًا، واجتمع الوزير الراجحي مع رجال الأعمال ولا نعرف النتيجة".

وقال "ابن جمعة": "أيضًا يجب تحديد ساعات العمل بـ ٤٠ ساعة أسبوعيًا، ويومي إجازة، وتقليص عرض العمالة الأجنبية؛ لتفعيل آلية سوق العمل بارتفاع طلب المنشآت على توظيف السعوديين، فالمشكلة ليست في عدد الوظائف وإنما في كثرة العمالة الوافدة وسيطرتهم على وظائف يرغب السعوديون شغلها".

واختتم حديثه: "متأكدًا أن معالي الوزير كما هي عادته بتجاوبه الإيجابي مع ما يتم طرحه؛ لاحتواء مشكلة البطالة وتوظيف المواطنين، وإن شاء الله نشاهد الوزير وهو يكرر زياراته لسعوديين في وظائف قيادية واحترافية".

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