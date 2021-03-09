"المرور" يطيح بممارس التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بجدة

تمت إحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن يشتكي من التفحيط والسرعة العالية بالمناطق السكنية بجدة، مفيداً بأنه تم القبض على سائق مركبة مارس التفحيط بالشوارع، وتمت إحالته إلى الجهة المعنية لتطبيق القانون.

وأفاد المرور في تغريدة على حسابه بتويتر، رداً على تغريدة أحد المواطنين، يقول فيها "السادة مرور محافظة جدة.. بشكل يومي نعاني مثل هذه التصرفات، التفحيط والسرعة العالية داخل الأحياء السكنية.. الموقع حي الحرمين ٦- خلف سجن بريمان".

وسريعاً تفاعل المرور مع التغريدة مفيداً بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.