النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور" يطيح بممارس التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بجدة

تمت إحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن يشتكي من التفحيط والسرعة العالية بالمناطق السكنية بجدة، مفيداً بأنه تم القبض على سائق مركبة مارس التفحيط بالشوارع، وتمت إحالته إلى الجهة المعنية لتطبيق القانون.

وأفاد المرور في تغريدة على حسابه بتويتر، رداً على تغريدة أحد المواطنين، يقول فيها "السادة مرور محافظة جدة.. بشكل يومي نعاني مثل هذه التصرفات، التفحيط والسرعة العالية داخل الأحياء السكنية.. الموقع حي الحرمين ٦- خلف سجن بريمان".

وسريعاً تفاعل المرور مع التغريدة مفيداً بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يطيح بممارس التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بجدة
سبق

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن يشتكي من التفحيط والسرعة العالية بالمناطق السكنية بجدة، مفيداً بأنه تم القبض على سائق مركبة مارس التفحيط بالشوارع، وتمت إحالته إلى الجهة المعنية لتطبيق القانون.

وأفاد المرور في تغريدة على حسابه بتويتر، رداً على تغريدة أحد المواطنين، يقول فيها "السادة مرور محافظة جدة.. بشكل يومي نعاني مثل هذه التصرفات، التفحيط والسرعة العالية داخل الأحياء السكنية.. الموقع حي الحرمين ٦- خلف سجن بريمان".

وسريعاً تفاعل المرور مع التغريدة مفيداً بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:38 PM

"المرور" يطيح بممارس التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بجدة

تمت إحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
530

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن يشتكي من التفحيط والسرعة العالية بالمناطق السكنية بجدة، مفيداً بأنه تم القبض على سائق مركبة مارس التفحيط بالشوارع، وتمت إحالته إلى الجهة المعنية لتطبيق القانون.

وأفاد المرور في تغريدة على حسابه بتويتر، رداً على تغريدة أحد المواطنين، يقول فيها "السادة مرور محافظة جدة.. بشكل يومي نعاني مثل هذه التصرفات، التفحيط والسرعة العالية داخل الأحياء السكنية.. الموقع حي الحرمين ٦- خلف سجن بريمان".

وسريعاً تفاعل المرور مع التغريدة مفيداً بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,061
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,754
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,192

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة