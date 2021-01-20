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إقفال طرح شهر يناير 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال سعودي (ملياران وتسعمائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين: الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال سعودي (مليارين وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال سعودي (مليارين وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2028 ميلادي؛ فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثمانين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2033 ميلاديًّا.

وزارة المالية المركز الوطني لإدارة الدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقفال طرح شهر يناير 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
سبق

أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال سعودي (ملياران وتسعمائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين: الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال سعودي (مليارين وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال سعودي (مليارين وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2028 ميلادي؛ فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثمانين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2033 ميلاديًّا.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
01:01 PM

إقفال طرح شهر يناير 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال سعودي (ملياران وتسعمائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين: الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال سعودي (مليارين وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال سعودي (مليارين وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2028 ميلادي؛ فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثمانين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2033 ميلاديًّا.

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