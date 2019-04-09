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الأمن يعثر على لافتات جديدة بأسماء مساجد بصبيا .. هنا أُخفيت وهذه قصتها

"كريري": تم العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، بلاغاً بالعثور على لافتات جديدة الصُنع بأسماء مجموعة من المساجد الواقعة بمركز الكدمي- شرقي محافظة صبيا؛ حيث كشفت المعلومات أن هذه اللوحات مازالت جديدة وأُخفيت تحت شجرة بشكل متعمّد في وادي وساع بالمركز.

من جهته، كشف المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري؛ لـ "سبق"، أنه بمتابعة موضوع إلقاء عدد من لافتات تسمية المساجد خلف بعض الأشجار، فقد تبين أن هذه اللافتات جرى العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة في هذا المجال.

وأضاف: "ومازالت هذه اللافتات في عهدتها إلى تاريخه ولم يتم تسلُّمها بصورة رسمية من قِبل فرع الوزارة ومازال التواصل معها جارياً لحل هذا الإشكال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن يعثر على لافتات جديدة بأسماء مساجد بصبيا .. هنا أُخفيت وهذه قصتها
سبق

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، بلاغاً بالعثور على لافتات جديدة الصُنع بأسماء مجموعة من المساجد الواقعة بمركز الكدمي- شرقي محافظة صبيا؛ حيث كشفت المعلومات أن هذه اللوحات مازالت جديدة وأُخفيت تحت شجرة بشكل متعمّد في وادي وساع بالمركز.

من جهته، كشف المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري؛ لـ "سبق"، أنه بمتابعة موضوع إلقاء عدد من لافتات تسمية المساجد خلف بعض الأشجار، فقد تبين أن هذه اللافتات جرى العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة في هذا المجال.

وأضاف: "ومازالت هذه اللافتات في عهدتها إلى تاريخه ولم يتم تسلُّمها بصورة رسمية من قِبل فرع الوزارة ومازال التواصل معها جارياً لحل هذا الإشكال".

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:33 AM

الأمن يعثر على لافتات جديدة بأسماء مساجد بصبيا .. هنا أُخفيت وهذه قصتها

"كريري": تم العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة

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محمد المواسي - جازان
6
14,573

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، بلاغاً بالعثور على لافتات جديدة الصُنع بأسماء مجموعة من المساجد الواقعة بمركز الكدمي- شرقي محافظة صبيا؛ حيث كشفت المعلومات أن هذه اللوحات مازالت جديدة وأُخفيت تحت شجرة بشكل متعمّد في وادي وساع بالمركز.

من جهته، كشف المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري؛ لـ "سبق"، أنه بمتابعة موضوع إلقاء عدد من لافتات تسمية المساجد خلف بعض الأشجار، فقد تبين أن هذه اللافتات جرى العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة في هذا المجال.

وأضاف: "ومازالت هذه اللافتات في عهدتها إلى تاريخه ولم يتم تسلُّمها بصورة رسمية من قِبل فرع الوزارة ومازال التواصل معها جارياً لحل هذا الإشكال".

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