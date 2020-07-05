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شاهد.. رئيسة الجامعة الإلكترونية في أول أيام عملها: أسعى لتحقيق 3 أهداف

قالت: قرار تعيينها يؤكّد تكافؤ الفرص بين الجنسين.. وملف تمكين المرأة حراك لم يهدأ

نفذت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي، في أول أيام عملها، جولة على بعض مرافق الجامعة، وترأست اجتماعاً لوكلاء الجامعة.

وأكدت الدكتورة الصفدي، وهي أول امرأة ترأس جامعة سعودية طلابها من الجنسين، أن قرار تعيينها يؤكد تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المنافسة العادلة المبنية على معيار الكفاءة والخبرة، مشيرة في مداخلة لقناة "الإخبارية" إلى أن "ملف تمكين المرأة حراك لم يهدأ".

ووجهت، في هذا الصدد، رسالة لكل امرأة، قائلة: "ليس لديك أي مبرر أو حجة في أنك لا تعملي جاهدة في دفع عجلة التنمية الوطنية، وفِي عدم استغلال الفرص المتاحة والتطور؛ إذ إن جميع الحواجز تم إلغاؤها خلال السنوات الماضية".

وأكدت على الأجهزة الحكومية والشركات والهيئات عدم وجود أي حجة لديهم بعدم وضع المرأة الكفؤة في مناصب قيادية.

وكشفت "الصفدي" عن سعيها لتحقيق ثلاثة أهداف خلال فترة رئاستها الجامعة؛ أولها زيادة كفاءة التشغيل وتقليل الهدر، وثانيها التوسع الأفقي بالوصول لفئات لم نكن نصلها في السابق والتوسع العمودي بتقديم تخصصات وخدمات جديدة لمواكبة سوق العمل، وثالثها استخدام أحدث التقنيات في التعليم؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وعبرت الدكتورة الصفدي عن تطلعها، مع جميع مسؤولي ومنسوبي الجامعة، إلى مواصلة التميز والنجاح، وتوفير البيئة التعليمية التي ينشدها كل طلبة الجامعة في كل التخصصات والمراحل والفروع؛ ليكملوا تعليمهم بكل اقتدار وتميز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رئيسة الجامعة الإلكترونية في أول أيام عملها: أسعى لتحقيق 3 أهداف
سبق

نفذت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي، في أول أيام عملها، جولة على بعض مرافق الجامعة، وترأست اجتماعاً لوكلاء الجامعة.

وأكدت الدكتورة الصفدي، وهي أول امرأة ترأس جامعة سعودية طلابها من الجنسين، أن قرار تعيينها يؤكد تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المنافسة العادلة المبنية على معيار الكفاءة والخبرة، مشيرة في مداخلة لقناة "الإخبارية" إلى أن "ملف تمكين المرأة حراك لم يهدأ".

ووجهت، في هذا الصدد، رسالة لكل امرأة، قائلة: "ليس لديك أي مبرر أو حجة في أنك لا تعملي جاهدة في دفع عجلة التنمية الوطنية، وفِي عدم استغلال الفرص المتاحة والتطور؛ إذ إن جميع الحواجز تم إلغاؤها خلال السنوات الماضية".

وأكدت على الأجهزة الحكومية والشركات والهيئات عدم وجود أي حجة لديهم بعدم وضع المرأة الكفؤة في مناصب قيادية.

وكشفت "الصفدي" عن سعيها لتحقيق ثلاثة أهداف خلال فترة رئاستها الجامعة؛ أولها زيادة كفاءة التشغيل وتقليل الهدر، وثانيها التوسع الأفقي بالوصول لفئات لم نكن نصلها في السابق والتوسع العمودي بتقديم تخصصات وخدمات جديدة لمواكبة سوق العمل، وثالثها استخدام أحدث التقنيات في التعليم؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وعبرت الدكتورة الصفدي عن تطلعها، مع جميع مسؤولي ومنسوبي الجامعة، إلى مواصلة التميز والنجاح، وتوفير البيئة التعليمية التي ينشدها كل طلبة الجامعة في كل التخصصات والمراحل والفروع؛ ليكملوا تعليمهم بكل اقتدار وتميز.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
07:54 PM

شاهد.. رئيسة الجامعة الإلكترونية في أول أيام عملها: أسعى لتحقيق 3 أهداف

قالت: قرار تعيينها يؤكّد تكافؤ الفرص بين الجنسين.. وملف تمكين المرأة حراك لم يهدأ

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
3,134

نفذت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي، في أول أيام عملها، جولة على بعض مرافق الجامعة، وترأست اجتماعاً لوكلاء الجامعة.

وأكدت الدكتورة الصفدي، وهي أول امرأة ترأس جامعة سعودية طلابها من الجنسين، أن قرار تعيينها يؤكد تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المنافسة العادلة المبنية على معيار الكفاءة والخبرة، مشيرة في مداخلة لقناة "الإخبارية" إلى أن "ملف تمكين المرأة حراك لم يهدأ".

ووجهت، في هذا الصدد، رسالة لكل امرأة، قائلة: "ليس لديك أي مبرر أو حجة في أنك لا تعملي جاهدة في دفع عجلة التنمية الوطنية، وفِي عدم استغلال الفرص المتاحة والتطور؛ إذ إن جميع الحواجز تم إلغاؤها خلال السنوات الماضية".

وأكدت على الأجهزة الحكومية والشركات والهيئات عدم وجود أي حجة لديهم بعدم وضع المرأة الكفؤة في مناصب قيادية.

وكشفت "الصفدي" عن سعيها لتحقيق ثلاثة أهداف خلال فترة رئاستها الجامعة؛ أولها زيادة كفاءة التشغيل وتقليل الهدر، وثانيها التوسع الأفقي بالوصول لفئات لم نكن نصلها في السابق والتوسع العمودي بتقديم تخصصات وخدمات جديدة لمواكبة سوق العمل، وثالثها استخدام أحدث التقنيات في التعليم؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وعبرت الدكتورة الصفدي عن تطلعها، مع جميع مسؤولي ومنسوبي الجامعة، إلى مواصلة التميز والنجاح، وتوفير البيئة التعليمية التي ينشدها كل طلبة الجامعة في كل التخصصات والمراحل والفروع؛ ليكملوا تعليمهم بكل اقتدار وتميز.

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