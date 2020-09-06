النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحصائية المقرر تغيب عن منصة مدرستي وتؤخر رفع الدروس عبرها

تَعَذّر على مستخدميها الدخول إلى الحصص في الجدول المدرسي

غابت إحصائية المقرر من موقع منصة مدرستي منذ الصباح الباكر، والذي أعلن الموقع فيه انطلاقه من فجر اليوم.. وقد تَعَذّر على بعض مستخدمي المنصة الدخول إلى الحصص في الجدول المدرسي وإعداد الحصة وإنزالها للطلاب عبر المنصة.

وتداول مغردون صورًا للمنصة يوضحون فيها مشكلة اختفاء المقررات المسندة للمعلمين عبر المنصة في هاشتاق #منصة_مدرستي لاستكمال إعداد الدروس، مناشدين سرعة إيجاد حل لهذه التقنية؛ ليتمكنوا من إضافة الدروس للطلاب قبل انطلاق المنصة في تمام الساعة التاسعة كما هو مقرر لها ذلك.

منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إحصائية المقرر تغيب عن منصة مدرستي وتؤخر رفع الدروس عبرها
سبق

غابت إحصائية المقرر من موقع منصة مدرستي منذ الصباح الباكر، والذي أعلن الموقع فيه انطلاقه من فجر اليوم.. وقد تَعَذّر على بعض مستخدمي المنصة الدخول إلى الحصص في الجدول المدرسي وإعداد الحصة وإنزالها للطلاب عبر المنصة.

وتداول مغردون صورًا للمنصة يوضحون فيها مشكلة اختفاء المقررات المسندة للمعلمين عبر المنصة في هاشتاق #منصة_مدرستي لاستكمال إعداد الدروس، مناشدين سرعة إيجاد حل لهذه التقنية؛ ليتمكنوا من إضافة الدروس للطلاب قبل انطلاق المنصة في تمام الساعة التاسعة كما هو مقرر لها ذلك.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:11 AM

إحصائية المقرر تغيب عن منصة مدرستي وتؤخر رفع الدروس عبرها

تَعَذّر على مستخدميها الدخول إلى الحصص في الجدول المدرسي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
1,253

غابت إحصائية المقرر من موقع منصة مدرستي منذ الصباح الباكر، والذي أعلن الموقع فيه انطلاقه من فجر اليوم.. وقد تَعَذّر على بعض مستخدمي المنصة الدخول إلى الحصص في الجدول المدرسي وإعداد الحصة وإنزالها للطلاب عبر المنصة.

وتداول مغردون صورًا للمنصة يوضحون فيها مشكلة اختفاء المقررات المسندة للمعلمين عبر المنصة في هاشتاق #منصة_مدرستي لاستكمال إعداد الدروس، مناشدين سرعة إيجاد حل لهذه التقنية؛ ليتمكنوا من إضافة الدروس للطلاب قبل انطلاق المنصة في تمام الساعة التاسعة كما هو مقرر لها ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,718
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,268

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة