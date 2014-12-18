من بحارهم نهل المغرمون.. 10 من "أساطين اللغة العربية" في آلة زمن "الضاد"

رحلة بدأت بـ"الخليل" حتى وصلت لـ"الشمسان".. أعلامٌ أفنوا أعمارَهم في خدمتها

تتميّز اللغةُ العربيةُ بخصائص شتى، لا يماثُلها في تلك الخصائص لغةُ أخرى، ومن بين تلك الخصائص أنها لغةُ القرآن الكريم، وبها قام الدينُ، وبها تقوم العباداتُ والأحكامُ.

ومن نعم الله علينا أن قيّض لهذه اللغة علماءً أجلاء أفنوا أعمارهم في خدمة "لغة الضاد" والعناية بها، وما فتئ العلماء والمختصون في وقتنا الحاضر يقدمون كل جديد عن اللغة العربية.

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، تسلّط وكالة الأنباء السعودية "واس"، الضوء على عشرة من أشهر الأعلام الذين خدموا اللغة العربية عبر عصور العربية المديدة، وفق ما أفاد به أستاذ اللغويات في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الشهري؛ وهم على النحو التالي:

1- الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (100-170هـ):

أحد أبرز علماء العربية، ومنشئ علم العروض على غير مثال سابق، وكان -رحمه الله- مفرط الذكاء، وكان هو ويونس بن حبيب إمامَي أهل البصرة في العربية، وهو واضع أسس علم النحو والصرف والأصوات وغيرها، وجل قواعدها أخذها الناس عنه، واستمرت إلى زمن الناس هذا، ألّف معجم (العين) ومات ولم يتمّه، ولا هذّبه، لكن العلماء ظلوا يغرفون من بحره إلى يوم الناس هذا.

2- سيبويه.. (ت 185هـ):

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبَر الفارسي؛ ثم البصري، إمام النحويين بعد الخليل بن أحمد، وحجة العرب، أبرز تلاميذ الخليل، أقبل على العربية فبرع وساد أهل عصره، ألّف كتابه العظيم الذي سماه (الكتاب) في النحو والصرف والأصوات واللغة، ذلك الكتاب الفريد الذي لا يدرك شأوه، حيث لم يسبق له مثال، وما زال الناس منذ عهد سيبويه إلى هذا الزمن لا يسعهم الاستغناء عن كتابه.

3- محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجيّاني (600- 672هـ):

أشهر نحوي في القرن السابع في العالم الإسلامي كله، وُلد في الأندلس، ثم رحل إلى دمشق، ثم إلى حلب، ونبغ ابن مالك في اللغة والنحو نبوغًا عظيمًا حتى صار مضرب المثل في معرفته بدقائق النحو والصرف واللغة وأشعار العرب، كان ابن مالك إمامًا في القراءات وعللها، وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيّها، وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرًا لا يُجارى وحبرًا لا يُبارى، وكذلك معرفته بأشعار العرب، وأما الاطلاع على الحديث الشريف، فكان فيه غاية، وكان نظم الشعر عليه سهلًا رجزُه وطويله وبسيطه، وكان مشهورًا بنظم الضوابط التي تسهل الأمور على المتعلمين، فأخرج كثيرًا من مؤلفاته النحوية واللغوية نظمًا.

4- ابن منظور.. محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري (630 - 711هـ):

صاحب معجم (لسان العرب): الإمام اللغوي الحجة، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، قال ابن حجر: كان مُغرمًا باختصار كتب الأدب المطولة. وقال الصفدي: لا أعرف في كتب الأدب شيئًا إلا وقد اختصره، أشهر كتبه (لسان العرب)؛ عشرون مجلدًا، جمع فيه أمهات كتب اللغة، فكاد يغني عنها جميعًا.

5- أبو حيان.. محمد بن يوسف بن حيّان الأندلسي الغرناطي (654 - 745 هـ):

أكبَّ على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه، كما برع في التفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ، حتى اشتهر اسمه، وطار صيته، وأخذ عنه أكابر عصره، وهو الذي جسّر الناس على مصنفات ابن مالك، ورغّبهم في قراءتها، وشرح لهم غامضها، وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجب: هذه نحو الفقهاء، وترك مصنفات عظيمة في علوم اللغة العربية المختلفة، بعضها أوسع الكتب المصنفة في مجال النحو والصرف بصفة خاصة.

6- السيوطي.. عبد الرحمن أبو بكر بن محمد بن سابق الدين (849- 911هـ):

وُلد بالقاهرة، ونشأ يتيمًا، حفظ القرآن وهو في سن الثامنة، وقد حباه الله ذكاءً وسرعة تفكير وسرعة تعلّم، وهذا ما جعله إماماً من أئمة الدين في عصره، فتعلم النحو والفقه والفرائض، ونشأ السيوطي في بيت علم، اعتزل الناس بعد سن الأربعين، وتفرّغ للعلم والتأليف، فألّف نحوًا من ستمئة مؤلف في اللغة العربية وغيرها من صنوف العلم المختلفة.

7- الدكتور أحمد أمين إبراهيم (1886- 1954م):

وُلد بالقاهرة، وبها نشأ، عمل أستاذًا بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ثم عميدًا لها سنة 1939م. تعلم الإنجليزية بعد عناء، أنشأ مع بعض زملائه سنة 1914م (لجنة التأليف والترجمة والنشر) وبقي رئيسًا لها حتى وفاته، كما أنشأ (معهد المخطوطات العربية) -التابع لجامعة الدول العربية- وأشرف على لجنة التأليف والترجمة والنشر مدة أربعين سنة منذ إنشائها حتى وفاته، وكان لهذه اللجنة أثر بالغ في الثقافة العربية، إذ قدمت للقارئ العربي ذخائر الفكر الأوروبي في كل فرع من فروع المعرفة تقديمًا أمينًا، كما قدمت ذخائر التراث العربي مشروحة مضبوطة، فقدمت أكثر من 200 كتاب مطبوع.

8- الدكتور عبدالسلام محمد هارون (1909- 1988م):

لغوي ومؤرخ ومحقق مصري، اشتغل عميدًا لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وأحد أشهر محققي التراث العربي في القرن العشرين، وُلد في مدينة الإسكندرية، وانحصرت آثاره العلمية في التحقيق في العناية بإخراج المعاجم اللغوية، والكتب النحوية، وكتب الأدب، والمختارات الشعرية، نال جائزة الملك فيصل العالمية سنة 1402 هـ، وقد انتخب أمينًا عامًا لمجمع اللغة العربية سنة 1404 هـ، وبلغت مؤلفاته في التحقيق 62 عملًا، ما بين كتاب كبير، ورسائل صغيرة، أخرجها من حيّز المخطوطات إلى فضاء الطباعة والتحقيق الحديثين.

9- الدكتور محمد بن عبدالرحمن المفدى:

وُلد ببلدة أُشيْقر عام 1357هـ، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر سنة 1396هـ، ويعد من أبرز علماء النحو والصرف، خاصة في العصر الحديث، سواءً في المملكة العربية السعودية أو في العالم العربي، يشهد بذلك كل طلبته في المرحلة الجامعية، وفي مرحلة الدراسات العليا، وكذلك زملاؤه، والمعاصرون له من علماء اللغة العربية في جامعته: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجامعات الأخرى، حيث اشتهر بسعة اطلاعه، ودقة ملحوظاته، وبراعة تحقيقاته، له مؤلفات نفيسة في مجال النحو والصرف وغيرهما، متعه الله بالصحة والعافية.

10- الدكتور إبراهيم بن سليمان الشمسان:

أستاذ النحو والصرف بكلية الآداب، في جامعة الملك سعود، وُلد سنة 1366هـ بمحافظة المذنب، في منطقة القصيم، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة 1405هـ، عُرف عنه تواضع العلماء، حيث قال في موقعه الإلكتروني: "هذا موقع طالب من طلاب العربية، كلما تعلم أدرك مدى جهله، ولكنه يرحب بطلاب العربية وطالباتها، راجيًا أن يجدوا ما يفيدهم، مرحبًا بالنصح والنقد".

وهو من علماء المملكة العربية السعودية والعالم العربي الذين جمعوا بين إتقان استيعاب الدراسات التراثية، والدراسات اللغوية الحديثة، له أربعة وعشرون كتابًا، و36 بحثًا منشورًا، وله مشاركات في خدمة اللغة العربية في مجالات إعلامية مختلفة بالغة الكثرة، وجهد دؤوب في الدفاع عن العربية الفصحى والانتصار لها في كل الميادين، وعبر كل الوسائل المتاحة، كما عُرف بمحاربة العجمة، وإنكار مزاحمة الفصحى بالعاميات المعاصرة، فهو حقًا من العلماء والباحثين الأفذاذ الذين يقل نظيرهم في هذا الزمن.