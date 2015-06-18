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النيابة العامة تحذر من الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها

من أشخاص غير مصرح لهم.. مجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

حذرت النيابة العامة من الدخول للمواقع الإلكترونية من أشخاص غير مصرح لهم بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية، من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، وقالت إنه مجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

جاء ذلك التحذير للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: أخي المواطن.. أخي المقيم.

جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، المجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

https://twitter.com/bip_ksa/status/1140967542795714560?s=20

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النيابة العامة تحذر من الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها
سبق

حذرت النيابة العامة من الدخول للمواقع الإلكترونية من أشخاص غير مصرح لهم بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية، من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، وقالت إنه مجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

جاء ذلك التحذير للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: أخي المواطن.. أخي المقيم.

جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، المجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

https://twitter.com/bip_ksa/status/1140967542795714560?s=20

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
04:20 PM

النيابة العامة تحذر من الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها

من أشخاص غير مصرح لهم.. مجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,918

حذرت النيابة العامة من الدخول للمواقع الإلكترونية من أشخاص غير مصرح لهم بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية، من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، وقالت إنه مجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

جاء ذلك التحذير للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: أخي المواطن.. أخي المقيم.

جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، المجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

https://twitter.com/bip_ksa/status/1140967542795714560?s=20

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