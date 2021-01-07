النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية الجبيل" و"جسفت" توقعان اتفاقية لدعم الحركة الفنية

لتنمية القيمة الجمالية وصناعة العمل الثقافي

وقّعت بلدية الجبيل والجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، فرع الجبيل، اليوم الخميس بمقر المحافظة، اتفاقية تعاون مشترك بحضور محافظ الجبيل عبد الله بن ناصر العسكر.

وتهدف هذه الشراكة التي وقّعها رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف الدويش، ومدير فرع "جسفت" بالجبيل نادية العتيبي، إلى إثراء ودعم الحركة الفنية والنهوض بها عبر العديد من البرامج والمبادرات، بهدف تنمية القيمة الجمالية وصناعة العمل الثقافي والفني في محافظة الجبيل.

بدوره أكّد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدية والجمعية، لتنفيذ الأنشطة والفعاليات والمبادرات والمشاريع التي تعمل على إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة (#كذا_أحلى)، وإضفاء الطابع الجمالي.

من جانبها أوضحت مديرة فرع جمعية "جسفت" بالجبيل نادية العتيبي، أن الجمعية تسعى من هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهدافها والعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات الرسمية، لإثراء الذائقة الفنية وتعظيم أثر "جسفت" في إثراء الحركة الفنية التشكيلية، من خلال إحداث تكامل وتعاون مثمر بين الجهتين لخدمة محافظة الجبيل وفنانيها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية الجبيل" و"جسفت" توقعان اتفاقية لدعم الحركة الفنية
سبق

وقّعت بلدية الجبيل والجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، فرع الجبيل، اليوم الخميس بمقر المحافظة، اتفاقية تعاون مشترك بحضور محافظ الجبيل عبد الله بن ناصر العسكر.

وتهدف هذه الشراكة التي وقّعها رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف الدويش، ومدير فرع "جسفت" بالجبيل نادية العتيبي، إلى إثراء ودعم الحركة الفنية والنهوض بها عبر العديد من البرامج والمبادرات، بهدف تنمية القيمة الجمالية وصناعة العمل الثقافي والفني في محافظة الجبيل.

بدوره أكّد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدية والجمعية، لتنفيذ الأنشطة والفعاليات والمبادرات والمشاريع التي تعمل على إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة (#كذا_أحلى)، وإضفاء الطابع الجمالي.

من جانبها أوضحت مديرة فرع جمعية "جسفت" بالجبيل نادية العتيبي، أن الجمعية تسعى من هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهدافها والعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات الرسمية، لإثراء الذائقة الفنية وتعظيم أثر "جسفت" في إثراء الحركة الفنية التشكيلية، من خلال إحداث تكامل وتعاون مثمر بين الجهتين لخدمة محافظة الجبيل وفنانيها.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
05:15 PM

"بلدية الجبيل" و"جسفت" توقعان اتفاقية لدعم الحركة الفنية

لتنمية القيمة الجمالية وصناعة العمل الثقافي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
0
36

وقّعت بلدية الجبيل والجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، فرع الجبيل، اليوم الخميس بمقر المحافظة، اتفاقية تعاون مشترك بحضور محافظ الجبيل عبد الله بن ناصر العسكر.

وتهدف هذه الشراكة التي وقّعها رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف الدويش، ومدير فرع "جسفت" بالجبيل نادية العتيبي، إلى إثراء ودعم الحركة الفنية والنهوض بها عبر العديد من البرامج والمبادرات، بهدف تنمية القيمة الجمالية وصناعة العمل الثقافي والفني في محافظة الجبيل.

بدوره أكّد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدية والجمعية، لتنفيذ الأنشطة والفعاليات والمبادرات والمشاريع التي تعمل على إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة (#كذا_أحلى)، وإضفاء الطابع الجمالي.

من جانبها أوضحت مديرة فرع جمعية "جسفت" بالجبيل نادية العتيبي، أن الجمعية تسعى من هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهدافها والعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات الرسمية، لإثراء الذائقة الفنية وتعظيم أثر "جسفت" في إثراء الحركة الفنية التشكيلية، من خلال إحداث تكامل وتعاون مثمر بين الجهتين لخدمة محافظة الجبيل وفنانيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,188
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,925
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,528
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة