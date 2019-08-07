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حرس الحدود ينقذ مواطنة كويتية في المياه السعودية

بعد انفلات زورق كانت على متنه بعرض البحر

تمكن رجال حرس الحدود، بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، من إنقاذ مواطنة كويتية، بعد انفلات زورق بلاستيك، كانت على متنه بعرض البحر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، إنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام ( DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، والمتضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) من مواطن يفيد بانفلات قارب عائم بلاستيك إلى عرض البحر.

وأضاف: "على الفور جرى التوجه للموقع، ومباشرة الحادثة وإنقاذ من كان على متنه، حيث تبين أنها فتاة في العقد الثالث من عمرها، وجنسيتها كويتية، وتم إخراجها من البحر، وهي بحالة صحية جيدة، ولله الحمد".

وطالب المتحدث الرسمي بتوخي الحذر عند استخدام العائلات القوارب غير مكتملة السلامة، والتي قد تسبب خطرًا على الأرواح، مشددًا على ضرورة التقيد بارتداء سترات النجاة للجميع عند النزول إلى البحر مع ضرورة اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ، وإجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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حرس الحدود ينقذ مواطنة كويتية في المياه السعودية
سبق

تمكن رجال حرس الحدود، بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، من إنقاذ مواطنة كويتية، بعد انفلات زورق بلاستيك، كانت على متنه بعرض البحر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، إنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام ( DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، والمتضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) من مواطن يفيد بانفلات قارب عائم بلاستيك إلى عرض البحر.

وأضاف: "على الفور جرى التوجه للموقع، ومباشرة الحادثة وإنقاذ من كان على متنه، حيث تبين أنها فتاة في العقد الثالث من عمرها، وجنسيتها كويتية، وتم إخراجها من البحر، وهي بحالة صحية جيدة، ولله الحمد".

وطالب المتحدث الرسمي بتوخي الحذر عند استخدام العائلات القوارب غير مكتملة السلامة، والتي قد تسبب خطرًا على الأرواح، مشددًا على ضرورة التقيد بارتداء سترات النجاة للجميع عند النزول إلى البحر مع ضرورة اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ، وإجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:43 PM

حرس الحدود ينقذ مواطنة كويتية في المياه السعودية

بعد انفلات زورق كانت على متنه بعرض البحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تمكن رجال حرس الحدود، بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، من إنقاذ مواطنة كويتية، بعد انفلات زورق بلاستيك، كانت على متنه بعرض البحر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، إنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام ( DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، والمتضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) من مواطن يفيد بانفلات قارب عائم بلاستيك إلى عرض البحر.

وأضاف: "على الفور جرى التوجه للموقع، ومباشرة الحادثة وإنقاذ من كان على متنه، حيث تبين أنها فتاة في العقد الثالث من عمرها، وجنسيتها كويتية، وتم إخراجها من البحر، وهي بحالة صحية جيدة، ولله الحمد".

وطالب المتحدث الرسمي بتوخي الحذر عند استخدام العائلات القوارب غير مكتملة السلامة، والتي قد تسبب خطرًا على الأرواح، مشددًا على ضرورة التقيد بارتداء سترات النجاة للجميع عند النزول إلى البحر مع ضرورة اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ، وإجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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