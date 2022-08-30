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شاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية

اتُّخذ الإجراء النظامي والقانوني بحق المخالفين

تستمر الفِرق الرقابية الميدانية لمكتب عمل الخُبر في جولاتها للتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بنظام العمل، بمشاركة جهات رقابية، كلٌّ حسب اختصاصه، ضمن لجنة مشتركة من جهات عدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الجولة الرقابية التي نُفّذت مساء السبت عن ضبط سبعة وافدين آسيويين متغيبين عن العمل، ومخالفين لنظام العمل والإقامة، بأحد النوادي الصحية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق النادي من قبل ممثلي أمانة المنطقة الشرقية.

وتتخذ كل جهة توجد في الميدان ضمن اللجنة الإجراء النظامي والقانوني الخاص بها بحق المخالفين.

كما تم ضبط مخالفة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا ضد إحدى المنشآت.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أهمية تثقيف الموظف وصاحب العمل بنظام العمل عبر الجولات الرقابية، مبينًا أن منصات الوزارة توفر المعلومات كافة، إضافة إلى الرقم الموحد للاتصال ١٩٩١ للرد على استفسارات العملاء. مؤكدًا أن "المعلومة حول نظام العمل سهلة الوصول تفاديًا لضبط المخالفات".

وتهدف اللجنة المشتركة إلى قياس مدى امتثال المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة وسلامة التراخيص.

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شاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية
سبق

تستمر الفِرق الرقابية الميدانية لمكتب عمل الخُبر في جولاتها للتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بنظام العمل، بمشاركة جهات رقابية، كلٌّ حسب اختصاصه، ضمن لجنة مشتركة من جهات عدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الجولة الرقابية التي نُفّذت مساء السبت عن ضبط سبعة وافدين آسيويين متغيبين عن العمل، ومخالفين لنظام العمل والإقامة، بأحد النوادي الصحية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق النادي من قبل ممثلي أمانة المنطقة الشرقية.

وتتخذ كل جهة توجد في الميدان ضمن اللجنة الإجراء النظامي والقانوني الخاص بها بحق المخالفين.

كما تم ضبط مخالفة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا ضد إحدى المنشآت.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أهمية تثقيف الموظف وصاحب العمل بنظام العمل عبر الجولات الرقابية، مبينًا أن منصات الوزارة توفر المعلومات كافة، إضافة إلى الرقم الموحد للاتصال ١٩٩١ للرد على استفسارات العملاء. مؤكدًا أن "المعلومة حول نظام العمل سهلة الوصول تفاديًا لضبط المخالفات".

وتهدف اللجنة المشتركة إلى قياس مدى امتثال المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة وسلامة التراخيص.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:42 PM

شاهد.. إغلاق نادٍ صحي وضَبْط عمالة هاربة مخالفة لنظام العمل بالشرقية

اتُّخذ الإجراء النظامي والقانوني بحق المخالفين

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عبدالله السالم - الدمام
5
3,831

تستمر الفِرق الرقابية الميدانية لمكتب عمل الخُبر في جولاتها للتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بنظام العمل، بمشاركة جهات رقابية، كلٌّ حسب اختصاصه، ضمن لجنة مشتركة من جهات عدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الجولة الرقابية التي نُفّذت مساء السبت عن ضبط سبعة وافدين آسيويين متغيبين عن العمل، ومخالفين لنظام العمل والإقامة، بأحد النوادي الصحية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق النادي من قبل ممثلي أمانة المنطقة الشرقية.

وتتخذ كل جهة توجد في الميدان ضمن اللجنة الإجراء النظامي والقانوني الخاص بها بحق المخالفين.

كما تم ضبط مخالفة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا ضد إحدى المنشآت.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أهمية تثقيف الموظف وصاحب العمل بنظام العمل عبر الجولات الرقابية، مبينًا أن منصات الوزارة توفر المعلومات كافة، إضافة إلى الرقم الموحد للاتصال ١٩٩١ للرد على استفسارات العملاء. مؤكدًا أن "المعلومة حول نظام العمل سهلة الوصول تفاديًا لضبط المخالفات".

وتهدف اللجنة المشتركة إلى قياس مدى امتثال المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة وسلامة التراخيص.

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