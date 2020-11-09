النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب

من المتوقع عدم مشاركته أمام الأهلي

أكد نادي الشباب، اليوم الاثنين،غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة أسبوعين عن الملاعب "وفق التقرير الطبي"، بعد تعرضه لتمدد في عضلة الفخذ.
وتعرض بانيغا خلال مباراة فريقه أمام الفتح "دورياً" والتي كسبها الشباب بـ3ـ1، إذ اضطر البرتغالي بيدرو كايشينيا إلى استبداله عند الدقيقة 54 باللاعب تركي العمار.
ومن المتوقع عدم مشاركة "بانيغا" أمام الأهلي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستنطلق في 23 من نوفمبر الجاري، لعدم جاهزيته حينها .

نادي الشباب إيفر بانيغا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب
سبق

أكد نادي الشباب، اليوم الاثنين،غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة أسبوعين عن الملاعب "وفق التقرير الطبي"، بعد تعرضه لتمدد في عضلة الفخذ.
وتعرض بانيغا خلال مباراة فريقه أمام الفتح "دورياً" والتي كسبها الشباب بـ3ـ1، إذ اضطر البرتغالي بيدرو كايشينيا إلى استبداله عند الدقيقة 54 باللاعب تركي العمار.
ومن المتوقع عدم مشاركة "بانيغا" أمام الأهلي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستنطلق في 23 من نوفمبر الجاري، لعدم جاهزيته حينها .

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
02:43 PM

الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب

من المتوقع عدم مشاركته أمام الأهلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
799

أكد نادي الشباب، اليوم الاثنين،غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة أسبوعين عن الملاعب "وفق التقرير الطبي"، بعد تعرضه لتمدد في عضلة الفخذ.
وتعرض بانيغا خلال مباراة فريقه أمام الفتح "دورياً" والتي كسبها الشباب بـ3ـ1، إذ اضطر البرتغالي بيدرو كايشينيا إلى استبداله عند الدقيقة 54 باللاعب تركي العمار.
ومن المتوقع عدم مشاركة "بانيغا" أمام الأهلي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستنطلق في 23 من نوفمبر الجاري، لعدم جاهزيته حينها .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,105
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,142

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة