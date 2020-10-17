"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان
تشمل محافظات عدة حتى الـ 7 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: أبو عريش، وبيش، والدرب، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة؛ حتى الساعة السابعة مساءً.
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"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
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2020-10-17
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: أبو عريش، وبيش، والدرب، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة؛ حتى الساعة السابعة مساءً.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
01:30 PM
"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان
تشمل محافظات عدة حتى الـ 7 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: أبو عريش، وبيش، والدرب، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة؛ حتى الساعة السابعة مساءً.