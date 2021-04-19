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"ناقة بوسط البَرد".. صورة التقطها "السليمي" حظيت بإعجاب نشطاء مواقع التواصل

في "بحرة بني رشيد" أقصى جنوب غرب منطقة ‫حائل

لقيت صورة التقطتها عدسة مصوّر الأمطار عبدالله السليمي، لناقة تسير على البرَد الكثيف الذي سقط إثر أمطار على العثمور بحرة بني رشيد أقصى جنوب غرب منطقة ‫حائل عصر السبت 5/ 9/ 1442هـ الموافق 17 إبريل 2021م، رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي وإشادة كبيرة.

ونشر "السليمي" الصورة على حسابه على "تويتر" @abda16644، حيث علّق الإعلامي بطي أحمد الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني في "شرطة دبي"، بقوله: إيحاء بعيد عن الجزيرة العربية، والمملكة العربية السعودية بالذات، كأنه أقرب إلى الإسكيمو، صورة الجمل جميلة جداً، كأنهما لا يجتمعان، لكنهما يجتمعان في ‫حائل.

وأشار أبوخالد الجهني إلى أن الصورة ستكون عالمية، إذا وجدت من يخدمها. وذكر أن الصورة تُناسب أن تكون غلافًا لكبرى المجلات العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" أو "ذا تايمز".

وأعجبت الصورة المهندس زيد سعد الحسيان من أمانة الجوف، حيث أكد روعتها.

المهتم بعلوم الأمطار أبوعزام التميمي، أبدى إعجابه بالصورة، متمنياً لـ"السليمي" التوفيق.

جدير ذكره أن "السليمي" سخّر حسابه على "تويتر" لمتابعة الأمطار في كل مناطق المملكة، مما جعل حسابه مرجعاً لصور الأمطار التي هطلت على مختلف مناطق المملكة خلال الأعوام الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ناقة بوسط البَرد".. صورة التقطها "السليمي" حظيت بإعجاب نشطاء مواقع التواصل
سبق

لقيت صورة التقطتها عدسة مصوّر الأمطار عبدالله السليمي، لناقة تسير على البرَد الكثيف الذي سقط إثر أمطار على العثمور بحرة بني رشيد أقصى جنوب غرب منطقة ‫حائل عصر السبت 5/ 9/ 1442هـ الموافق 17 إبريل 2021م، رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي وإشادة كبيرة.

ونشر "السليمي" الصورة على حسابه على "تويتر" @abda16644، حيث علّق الإعلامي بطي أحمد الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني في "شرطة دبي"، بقوله: إيحاء بعيد عن الجزيرة العربية، والمملكة العربية السعودية بالذات، كأنه أقرب إلى الإسكيمو، صورة الجمل جميلة جداً، كأنهما لا يجتمعان، لكنهما يجتمعان في ‫حائل.

وأشار أبوخالد الجهني إلى أن الصورة ستكون عالمية، إذا وجدت من يخدمها. وذكر أن الصورة تُناسب أن تكون غلافًا لكبرى المجلات العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" أو "ذا تايمز".

وأعجبت الصورة المهندس زيد سعد الحسيان من أمانة الجوف، حيث أكد روعتها.

المهتم بعلوم الأمطار أبوعزام التميمي، أبدى إعجابه بالصورة، متمنياً لـ"السليمي" التوفيق.

جدير ذكره أن "السليمي" سخّر حسابه على "تويتر" لمتابعة الأمطار في كل مناطق المملكة، مما جعل حسابه مرجعاً لصور الأمطار التي هطلت على مختلف مناطق المملكة خلال الأعوام الماضية.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:19 PM

"ناقة بوسط البَرد".. صورة التقطها "السليمي" حظيت بإعجاب نشطاء مواقع التواصل

في "بحرة بني رشيد" أقصى جنوب غرب منطقة ‫حائل

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خالد السليمي - حائل
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لقيت صورة التقطتها عدسة مصوّر الأمطار عبدالله السليمي، لناقة تسير على البرَد الكثيف الذي سقط إثر أمطار على العثمور بحرة بني رشيد أقصى جنوب غرب منطقة ‫حائل عصر السبت 5/ 9/ 1442هـ الموافق 17 إبريل 2021م، رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي وإشادة كبيرة.

ونشر "السليمي" الصورة على حسابه على "تويتر" @abda16644، حيث علّق الإعلامي بطي أحمد الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني في "شرطة دبي"، بقوله: إيحاء بعيد عن الجزيرة العربية، والمملكة العربية السعودية بالذات، كأنه أقرب إلى الإسكيمو، صورة الجمل جميلة جداً، كأنهما لا يجتمعان، لكنهما يجتمعان في ‫حائل.

وأشار أبوخالد الجهني إلى أن الصورة ستكون عالمية، إذا وجدت من يخدمها. وذكر أن الصورة تُناسب أن تكون غلافًا لكبرى المجلات العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" أو "ذا تايمز".

وأعجبت الصورة المهندس زيد سعد الحسيان من أمانة الجوف، حيث أكد روعتها.

المهتم بعلوم الأمطار أبوعزام التميمي، أبدى إعجابه بالصورة، متمنياً لـ"السليمي" التوفيق.

جدير ذكره أن "السليمي" سخّر حسابه على "تويتر" لمتابعة الأمطار في كل مناطق المملكة، مما جعل حسابه مرجعاً لصور الأمطار التي هطلت على مختلف مناطق المملكة خلال الأعوام الماضية.

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