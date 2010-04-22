النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في قمة المناخ.. خطأ فادح في ظهور الرئيس الروسي قبل الوقت المحدد له لإلقاء كلمته

وزير الخارجية الأمريكي يعتذر عن حدوث خلل فني

‬قالت وكالة "نوفوستي": إن الجهة المشرفة على تنظيم قمة المناخ عبر الإنترنت، أظهرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة المناخ، قبل الوقت المحدد له.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن بحضور الرئيس جو بايدن، عن بدء بث الخطاب المسجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي الوقت نفسه، ظهر على الشاشة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لبضع ثوانٍ.

وفي خضمّ خطاب ماكرون، أعلن "بلينكن" أنه تم إعطاء الكلمة للرئيس "بوتين"، الذي كان، كما ظهر في البث، ينتظر إلقاء كلمة مباشرة في مكتبه، طبقاً لـ"آر تي".

بعد خطاب انتهاء "بوتين"، اعتذر "بلينكن" عن حدوث خلل فني، وبدأت عملية بث خطاب "ماكرون" مرة أخرى.

تنعقد قمة المناخ، عن بُعد، باقتراح من الإدارة الأمريكية، في الفترة من 22 إلى 23 أبريل. وكما أفاد البيت الأبيض، دعا "بايدن" قادة أكثر من 40 دولة للمشاركة فيها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في قمة المناخ.. خطأ فادح في ظهور الرئيس الروسي قبل الوقت المحدد له لإلقاء كلمته
سبق

‬قالت وكالة "نوفوستي": إن الجهة المشرفة على تنظيم قمة المناخ عبر الإنترنت، أظهرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة المناخ، قبل الوقت المحدد له.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن بحضور الرئيس جو بايدن، عن بدء بث الخطاب المسجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي الوقت نفسه، ظهر على الشاشة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لبضع ثوانٍ.

وفي خضمّ خطاب ماكرون، أعلن "بلينكن" أنه تم إعطاء الكلمة للرئيس "بوتين"، الذي كان، كما ظهر في البث، ينتظر إلقاء كلمة مباشرة في مكتبه، طبقاً لـ"آر تي".

بعد خطاب انتهاء "بوتين"، اعتذر "بلينكن" عن حدوث خلل فني، وبدأت عملية بث خطاب "ماكرون" مرة أخرى.

تنعقد قمة المناخ، عن بُعد، باقتراح من الإدارة الأمريكية، في الفترة من 22 إلى 23 أبريل. وكما أفاد البيت الأبيض، دعا "بايدن" قادة أكثر من 40 دولة للمشاركة فيها.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
05:42 PM

في قمة المناخ.. خطأ فادح في ظهور الرئيس الروسي قبل الوقت المحدد له لإلقاء كلمته

وزير الخارجية الأمريكي يعتذر عن حدوث خلل فني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,711

‬قالت وكالة "نوفوستي": إن الجهة المشرفة على تنظيم قمة المناخ عبر الإنترنت، أظهرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة المناخ، قبل الوقت المحدد له.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن بحضور الرئيس جو بايدن، عن بدء بث الخطاب المسجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي الوقت نفسه، ظهر على الشاشة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لبضع ثوانٍ.

وفي خضمّ خطاب ماكرون، أعلن "بلينكن" أنه تم إعطاء الكلمة للرئيس "بوتين"، الذي كان، كما ظهر في البث، ينتظر إلقاء كلمة مباشرة في مكتبه، طبقاً لـ"آر تي".

بعد خطاب انتهاء "بوتين"، اعتذر "بلينكن" عن حدوث خلل فني، وبدأت عملية بث خطاب "ماكرون" مرة أخرى.

تنعقد قمة المناخ، عن بُعد، باقتراح من الإدارة الأمريكية، في الفترة من 22 إلى 23 أبريل. وكما أفاد البيت الأبيض، دعا "بايدن" قادة أكثر من 40 دولة للمشاركة فيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,166
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,595
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,581

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة