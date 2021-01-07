النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عقارات الدولة" توقع مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع بـ"المالية"

بهدف تعزيز التعاون وإتاحة الفرص للقطاع الخاص في المشاريع التنموية

أبرمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار في المشاريع التنموية، والقطاعات المندرجة تحت الصندوق والتي تشمل قطاعات التعليم، والرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أنّ المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، مبينًا أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابًا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وبيّن أنّ الهيئة والصندوق يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق عدّة أهداف، منها المساهمة في تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، ويشمل ذلك المباني والمشاريع الخدمية المتكاملة، وفقًا لسياسات التمويل المعتمدة من قبل الصندوق، إضافةً إلى تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تُعنى بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة واستثمارها. ويُعنى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عقارات الدولة" توقع مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع بـ"المالية"
سبق

أبرمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار في المشاريع التنموية، والقطاعات المندرجة تحت الصندوق والتي تشمل قطاعات التعليم، والرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أنّ المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، مبينًا أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابًا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وبيّن أنّ الهيئة والصندوق يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق عدّة أهداف، منها المساهمة في تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، ويشمل ذلك المباني والمشاريع الخدمية المتكاملة، وفقًا لسياسات التمويل المعتمدة من قبل الصندوق، إضافةً إلى تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تُعنى بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة واستثمارها. ويُعنى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:57 PM
اخر تعديل
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
03:42 PM

"عقارات الدولة" توقع مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع بـ"المالية"

بهدف تعزيز التعاون وإتاحة الفرص للقطاع الخاص في المشاريع التنموية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
281

أبرمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار في المشاريع التنموية، والقطاعات المندرجة تحت الصندوق والتي تشمل قطاعات التعليم، والرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أنّ المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، مبينًا أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابًا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وبيّن أنّ الهيئة والصندوق يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق عدّة أهداف، منها المساهمة في تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، ويشمل ذلك المباني والمشاريع الخدمية المتكاملة، وفقًا لسياسات التمويل المعتمدة من قبل الصندوق، إضافةً إلى تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تُعنى بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة واستثمارها. ويُعنى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة