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الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض

احتفل الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك مدير العلاقات بـ"سبق" بزفاف كريمته "حسناء" على الشاب فهد بن محمد المجاهد، في إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة الرياض ووسط حضور حشد غفير من الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والزملاء في الوسط الإعلامي.

وتلقى الزميل المبارك والعروسان التهاني والتبريكات، متمنين لهما السعادة والحياة الرغيدة.

"سبق" وبحضور رئيس التحرير الزميل علي الحازمي، وعدد من الزملاء، شاركوا الزميل "المبارك" فرحته بزفاف كريمته، داعين الله أن يكتب للعروسين دوام الفرحة والذرية الصالحة.

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الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض
سبق

احتفل الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك مدير العلاقات بـ"سبق" بزفاف كريمته "حسناء" على الشاب فهد بن محمد المجاهد، في إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة الرياض ووسط حضور حشد غفير من الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والزملاء في الوسط الإعلامي.

وتلقى الزميل المبارك والعروسان التهاني والتبريكات، متمنين لهما السعادة والحياة الرغيدة.

"سبق" وبحضور رئيس التحرير الزميل علي الحازمي، وعدد من الزملاء، شاركوا الزميل "المبارك" فرحته بزفاف كريمته، داعين الله أن يكتب للعروسين دوام الفرحة والذرية الصالحة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
02:35 PM

الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك مدير العلاقات بـ"سبق" بزفاف كريمته "حسناء" على الشاب فهد بن محمد المجاهد، في إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة الرياض ووسط حضور حشد غفير من الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والزملاء في الوسط الإعلامي.

وتلقى الزميل المبارك والعروسان التهاني والتبريكات، متمنين لهما السعادة والحياة الرغيدة.

"سبق" وبحضور رئيس التحرير الزميل علي الحازمي، وعدد من الزملاء، شاركوا الزميل "المبارك" فرحته بزفاف كريمته، داعين الله أن يكتب للعروسين دوام الفرحة والذرية الصالحة.

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