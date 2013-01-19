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شاهد.. كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تطلق ملتقى الخيمة الشتوية

برامج ترفيهية وتثقيفية لتعزيز روح الألفة والمحبة بين منسوبيها وطلابها

أطلقت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الأفلاج مطلع هذا الأسبوع ملتقى الخيمة الشتوية.

وتخلل الملتقى الذي استمرت فعالياته لمدة خمسة أيام العديد من البرامج الترفيهية والتثقيفية، وكان للقهوة العربية وبعض الموروثات الشعبية حضور لافت، كما شهدت الخيمة حضور وكلاء الكليات، وطلابها، ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وتضمنت برامج الخيمة كذلك لقاءات بين مشرفي الأنشطة والطلاب كان لها الأثر في تعزيز روح الألفة والمحبة بين منسوبي كليات الجامعة وطلابها.

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شاهد.. كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تطلق ملتقى الخيمة الشتوية
سبق

أطلقت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الأفلاج مطلع هذا الأسبوع ملتقى الخيمة الشتوية.

وتخلل الملتقى الذي استمرت فعالياته لمدة خمسة أيام العديد من البرامج الترفيهية والتثقيفية، وكان للقهوة العربية وبعض الموروثات الشعبية حضور لافت، كما شهدت الخيمة حضور وكلاء الكليات، وطلابها، ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وتضمنت برامج الخيمة كذلك لقاءات بين مشرفي الأنشطة والطلاب كان لها الأثر في تعزيز روح الألفة والمحبة بين منسوبي كليات الجامعة وطلابها.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
02:24 PM

شاهد.. كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تطلق ملتقى الخيمة الشتوية

برامج ترفيهية وتثقيفية لتعزيز روح الألفة والمحبة بين منسوبيها وطلابها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أطلقت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الأفلاج مطلع هذا الأسبوع ملتقى الخيمة الشتوية.

وتخلل الملتقى الذي استمرت فعالياته لمدة خمسة أيام العديد من البرامج الترفيهية والتثقيفية، وكان للقهوة العربية وبعض الموروثات الشعبية حضور لافت، كما شهدت الخيمة حضور وكلاء الكليات، وطلابها، ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وتضمنت برامج الخيمة كذلك لقاءات بين مشرفي الأنشطة والطلاب كان لها الأثر في تعزيز روح الألفة والمحبة بين منسوبي كليات الجامعة وطلابها.

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