"الصحة": تسجيل 1318 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1290 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 484539 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1290 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 465546 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7789 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11204 والحالات الحرجة 1438 حالة.
"الصحة": تسجيل 1318 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1290 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-06-28
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 484539 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1290 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 465546 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7789 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11204 والحالات الحرجة 1438 حالة.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 1318 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1290 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 484539 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1290 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 465546 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7789 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11204 والحالات الحرجة 1438 حالة.