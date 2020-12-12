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"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫ أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (166) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359749) حالة، من بينها (3366) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (517) حالة حرجة، كما تم تسجيل (239) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350347) حالات.

فيما بلغ عدد الوفيات (6036)حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً،".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

‫ أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (166) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359749) حالة، من بينها (3366) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (517) حالة حرجة، كما تم تسجيل (239) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350347) حالات.

فيما بلغ عدد الوفيات (6036)حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً،".

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
13,168

‫ أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (166) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359749) حالة، من بينها (3366) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (517) حالة حرجة، كما تم تسجيل (239) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350347) حالات.

فيما بلغ عدد الوفيات (6036)حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً،".

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