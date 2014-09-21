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الانضباط تغرم النصر 150 ألف ريال.. والاتحاد 65

مع تحذير تشديد العقوبة في حال تكرار ما حدث

غرمت لجنة الانضباط ( بالاتحاد السعودي لكرة القدم) نادي النصر 150 ألف ريال لقيام جماهيره برمي أكثر من 50 علبة مياه في مباراة الاتحاد، وتهدده باللعب دون جماهير في حال تكررت المخالفة بأقل من 6 أشهر.

كما غرمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد 65 ألف ريال بسبب رمي 15 قارورة مياه وفي حال التكرار سيتم تشديد العقوبة على نادي الاتحاد.

وكان لقاء النصر والاتحاد في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهى بفوز الاتحاد 3/1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الانضباط تغرم النصر 150 ألف ريال.. والاتحاد 65
سبق

غرمت لجنة الانضباط ( بالاتحاد السعودي لكرة القدم) نادي النصر 150 ألف ريال لقيام جماهيره برمي أكثر من 50 علبة مياه في مباراة الاتحاد، وتهدده باللعب دون جماهير في حال تكررت المخالفة بأقل من 6 أشهر.

كما غرمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد 65 ألف ريال بسبب رمي 15 قارورة مياه وفي حال التكرار سيتم تشديد العقوبة على نادي الاتحاد.

وكان لقاء النصر والاتحاد في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهى بفوز الاتحاد 3/1.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
08:34 PM

الانضباط تغرم النصر 150 ألف ريال.. والاتحاد 65

مع تحذير تشديد العقوبة في حال تكرار ما حدث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غرمت لجنة الانضباط ( بالاتحاد السعودي لكرة القدم) نادي النصر 150 ألف ريال لقيام جماهيره برمي أكثر من 50 علبة مياه في مباراة الاتحاد، وتهدده باللعب دون جماهير في حال تكررت المخالفة بأقل من 6 أشهر.

كما غرمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد 65 ألف ريال بسبب رمي 15 قارورة مياه وفي حال التكرار سيتم تشديد العقوبة على نادي الاتحاد.

وكان لقاء النصر والاتحاد في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهى بفوز الاتحاد 3/1.

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