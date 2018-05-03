اللجنة المشكلة تنهي محضر الاجتماع بشأن مشكلات طريق العقيق- جرد

بحضور كامل أعضائها .. بعد توجيه ووقوف أمير الباحة على الموقع

برئاسة وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، عقد أمس بمقر إمارة المنطقة، اجتماع اللجنة المشكلة بأمر أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز والخاصة بموضوع طريق العقيق- جرد، وذلك بحضور كامل أعضائها، حيث أنهت محضرها الذي سيقدم لأمير المنطقة إنفاذًا لتوجيهاته.

وكان أمير الباحة قد وجّه بداية الأسبوع الحالي بتشكيل لجنة عاجلة لحل إشكالية الطريق، تلاه زيارة ميدانية من أمير المنطقة للموقع أمس الأربعاء.

ويترقب الأهالي بدء الجهات المسؤولة بالعمل الفعلي في تمهيد وسفلتة الطريق الذي لا يتجاوز 20 كيلو مترًا بدلاً من الطريق الحالي الذي يتجاوز 200 كيلو متر ذهابًا وإيابًا.



