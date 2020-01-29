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"الفيصل" يدشّن مبادرة "تحدّث العربية" بالعاصمة المقدسة

بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو" سابقًا

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم، مبادرة "تحدّث العربية"؛ وذلك بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو سابقًا الدكتور زياد الدريس.

وتتولى مجموعة من الشباب تنفيذ المبادرة التي تتماشى مع أهداف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بلغة عصرية حديثة.

وتهدف المبادرة لخدمة وتفعيل ممارسة اللغة العربية لدى فئة الشباب، وتطوير المهارات اللغوية عند متحدثيها.

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مبادرة تحدّث العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يدشّن مبادرة "تحدّث العربية" بالعاصمة المقدسة
سبق

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم، مبادرة "تحدّث العربية"؛ وذلك بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو سابقًا الدكتور زياد الدريس.

وتتولى مجموعة من الشباب تنفيذ المبادرة التي تتماشى مع أهداف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بلغة عصرية حديثة.

وتهدف المبادرة لخدمة وتفعيل ممارسة اللغة العربية لدى فئة الشباب، وتطوير المهارات اللغوية عند متحدثيها.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
01:05 PM

"الفيصل" يدشّن مبادرة "تحدّث العربية" بالعاصمة المقدسة

بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو" سابقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم، مبادرة "تحدّث العربية"؛ وذلك بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو سابقًا الدكتور زياد الدريس.

وتتولى مجموعة من الشباب تنفيذ المبادرة التي تتماشى مع أهداف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بلغة عصرية حديثة.

وتهدف المبادرة لخدمة وتفعيل ممارسة اللغة العربية لدى فئة الشباب، وتطوير المهارات اللغوية عند متحدثيها.

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