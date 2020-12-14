كورونا في 3 دول خلال يوم واحد.. البرازيل تسجل 21825 إصابة و279 وفاة

8608 إصابات بالمكسيك و718 بكوريا الجنوبية

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد: إن البرازيل سجلت 21825 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، تسجيل 8608 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و249 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و250044 وحالات الوفاة إلى 113953.

وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 43.484.

وأبلغت البلاد عن 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 587.