النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسرائيل تحتجز وزيرًا فلسطينيًّا اعترض على هدم قرية بدوية

"عساف" حاول إعادة نصب الخيام

احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء الوزير الفلسطيني وليد عساف، ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم في إعادة بناء ما هدمه الجيش في قرية خربة حمصة، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

واقتحم جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم موقع القرية البدوية أكثر من مرة، وهدم وفكَّك الخيام التي نصبها السكان بعد عملية هدم نفذها الجيش في "خربة حمصة" بالأغوار الشمالية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إسرائيل تحتجز وزيرًا فلسطينيًّا اعترض على هدم قرية بدوية
سبق

احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء الوزير الفلسطيني وليد عساف، ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم في إعادة بناء ما هدمه الجيش في قرية خربة حمصة، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

واقتحم جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم موقع القرية البدوية أكثر من مرة، وهدم وفكَّك الخيام التي نصبها السكان بعد عملية هدم نفذها الجيش في "خربة حمصة" بالأغوار الشمالية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
09:14 PM

إسرائيل تحتجز وزيرًا فلسطينيًّا اعترض على هدم قرية بدوية

"عساف" حاول إعادة نصب الخيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,818

احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء الوزير الفلسطيني وليد عساف، ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم في إعادة بناء ما هدمه الجيش في قرية خربة حمصة، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

واقتحم جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم موقع القرية البدوية أكثر من مرة، وهدم وفكَّك الخيام التي نصبها السكان بعد عملية هدم نفذها الجيش في "خربة حمصة" بالأغوار الشمالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة