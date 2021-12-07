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للعام الخامس على التوالي.. "محمد" أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

في حين تصدرت مواليد الإناث أسماء "أوليفيا وصوفيا وليلي"

جاء اسم "محمد" أكثر الأسماء شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا خلال العام الجاري 2021 وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأشار موقع "بيبي سنتر"، إلى أن الكثير من الأسماء بين المواليد الذكور والإناث تراجعت على مدى السنوات الماضية باستثناء اسم "محمد" الذي مازال يتصدر أسماء الذكور للعام الخامس على التوالي.

واحتلت أسماء "محمد ونوح وأوليفر"أسماء المواليد الذكور المراتب الثلاث الأولى في حين جاءت في المراتب الأولى للمواليد الإناث أسماء "أوليفيا وصوفيا وليلي" في بريطانيا.

يُشار إلى أن عدد المسلمين في بريطانيا يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين و100 ألف مسلم وفقاً لإحصائيات 2016.

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للعام الخامس على التوالي.. "محمد" أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا
سبق

جاء اسم "محمد" أكثر الأسماء شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا خلال العام الجاري 2021 وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأشار موقع "بيبي سنتر"، إلى أن الكثير من الأسماء بين المواليد الذكور والإناث تراجعت على مدى السنوات الماضية باستثناء اسم "محمد" الذي مازال يتصدر أسماء الذكور للعام الخامس على التوالي.

واحتلت أسماء "محمد ونوح وأوليفر"أسماء المواليد الذكور المراتب الثلاث الأولى في حين جاءت في المراتب الأولى للمواليد الإناث أسماء "أوليفيا وصوفيا وليلي" في بريطانيا.

يُشار إلى أن عدد المسلمين في بريطانيا يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين و100 ألف مسلم وفقاً لإحصائيات 2016.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:27 PM

للعام الخامس على التوالي.. "محمد" أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

في حين تصدرت مواليد الإناث أسماء "أوليفيا وصوفيا وليلي"

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خالد علي - الرياض
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جاء اسم "محمد" أكثر الأسماء شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا خلال العام الجاري 2021 وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأشار موقع "بيبي سنتر"، إلى أن الكثير من الأسماء بين المواليد الذكور والإناث تراجعت على مدى السنوات الماضية باستثناء اسم "محمد" الذي مازال يتصدر أسماء الذكور للعام الخامس على التوالي.

واحتلت أسماء "محمد ونوح وأوليفر"أسماء المواليد الذكور المراتب الثلاث الأولى في حين جاءت في المراتب الأولى للمواليد الإناث أسماء "أوليفيا وصوفيا وليلي" في بريطانيا.

يُشار إلى أن عدد المسلمين في بريطانيا يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين و100 ألف مسلم وفقاً لإحصائيات 2016.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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