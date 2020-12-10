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"الفلقي " تسليم 42 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بمحايل

أكد أن توفير السكن للفئات الأكثر حاجة يتطلب عملاً تكاملياً

سلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير المهندس حمود ناصر القحطاني اليوم، 42 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بمحافظة محايل.

وتفصيلاً قال "الفلقي " إن توفير السكن للفئات الأكثر حاجة، يتطلب عملاً تكاملياً يرتكز على ابتكار الحلول، وتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، والتنسيق المستمر للجهود، والبحث عن الحلول الاقتصادية المجدية، مشيراً لأهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم ذلك.

وأوضح أن التطوع في قطاع الإسكان أضحى ضرورة ملحة، فرضتها حاجة المجتمع، ودور وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي العمل على إيجاد الفرص الملائمة، والعمل مع جميع الجهات لتطوير تلك الفرص، واستقطاب الخبرات لها، والاستفادة من كوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحفيزهم للمبادرة.

فيما، ثمّن مدير عام فرع وزارة الإسكان الاهتمام الذي تجده مشاريع ومخططات وزارة الإسكان من سمو أمير منطقة عسير، وتذليل كل العقبات سعياً لإنجازها وتوفيرها للمواطنين بما يسهم في تسهيل تملّكهم وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفلقي " تسليم 42 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بمحايل
سبق

سلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير المهندس حمود ناصر القحطاني اليوم، 42 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بمحافظة محايل.

وتفصيلاً قال "الفلقي " إن توفير السكن للفئات الأكثر حاجة، يتطلب عملاً تكاملياً يرتكز على ابتكار الحلول، وتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، والتنسيق المستمر للجهود، والبحث عن الحلول الاقتصادية المجدية، مشيراً لأهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم ذلك.

وأوضح أن التطوع في قطاع الإسكان أضحى ضرورة ملحة، فرضتها حاجة المجتمع، ودور وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي العمل على إيجاد الفرص الملائمة، والعمل مع جميع الجهات لتطوير تلك الفرص، واستقطاب الخبرات لها، والاستفادة من كوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحفيزهم للمبادرة.

فيما، ثمّن مدير عام فرع وزارة الإسكان الاهتمام الذي تجده مشاريع ومخططات وزارة الإسكان من سمو أمير منطقة عسير، وتذليل كل العقبات سعياً لإنجازها وتوفيرها للمواطنين بما يسهم في تسهيل تملّكهم وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:58 AM

"الفلقي " تسليم 42 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بمحايل

أكد أن توفير السكن للفئات الأكثر حاجة يتطلب عملاً تكاملياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - محايل عسير
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سلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير المهندس حمود ناصر القحطاني اليوم، 42 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بمحافظة محايل.

وتفصيلاً قال "الفلقي " إن توفير السكن للفئات الأكثر حاجة، يتطلب عملاً تكاملياً يرتكز على ابتكار الحلول، وتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، والتنسيق المستمر للجهود، والبحث عن الحلول الاقتصادية المجدية، مشيراً لأهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم ذلك.

وأوضح أن التطوع في قطاع الإسكان أضحى ضرورة ملحة، فرضتها حاجة المجتمع، ودور وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي العمل على إيجاد الفرص الملائمة، والعمل مع جميع الجهات لتطوير تلك الفرص، واستقطاب الخبرات لها، والاستفادة من كوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحفيزهم للمبادرة.

فيما، ثمّن مدير عام فرع وزارة الإسكان الاهتمام الذي تجده مشاريع ومخططات وزارة الإسكان من سمو أمير منطقة عسير، وتذليل كل العقبات سعياً لإنجازها وتوفيرها للمواطنين بما يسهم في تسهيل تملّكهم وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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