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"الصحة": تسجيل 118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

الشرقية.. ضبط 11 مخالفة لـ"تدابير كورونا" وتطهير 731 موقعًا

خلال 857 جولة رقابية نفّذتها الأمانة.. رفعت 7612 طنًّا من النفايات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 857 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا" في الأسواق والمراكز التجارية.

ورفعت الأمانة 7612 طنًّا من النفايات، وأزالت 4688 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 كادرًا في أعمال النظافة، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 731 موقعًا.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. ضبط 11 مخالفة لـ"تدابير كورونا" وتطهير 731 موقعًا
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 857 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا" في الأسواق والمراكز التجارية.

ورفعت الأمانة 7612 طنًّا من النفايات، وأزالت 4688 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 كادرًا في أعمال النظافة، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 731 موقعًا.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
02:08 PM

الشرقية.. ضبط 11 مخالفة لـ"تدابير كورونا" وتطهير 731 موقعًا

خلال 857 جولة رقابية نفّذتها الأمانة.. رفعت 7612 طنًّا من النفايات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 857 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا" في الأسواق والمراكز التجارية.

ورفعت الأمانة 7612 طنًّا من النفايات، وأزالت 4688 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 كادرًا في أعمال النظافة، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 731 موقعًا.

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