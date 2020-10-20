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عندما تشاهد ما حدث لهذه الفتاة.. لن تستخدم جوالك أثناء السير مرة أخرى

كان الحادث مؤلمًا للغاية

ربما اتصال عاجل أو رسالة أو حتى لعبة فيديو، لكن عندما تشاهد هذا الحادث المؤلم، لن تستخدم جوالك أثناء السير في الشارع أو هبوط السلم، فما حدث لهذه الفتاة في محطة مترو أنفاق بالصين كان مؤلمًا للغاية وانتهى بها في المستشفى.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث بعد ظهر السبت الماضي، في محطة مترو أنفاق بمدينة خيفي شرقي الصين.

وحسب صحيفة "جوانهاي مورنينج نيوز" المحلية، يُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، الفتاة وهي تقترب من السلم وتهبط الدرجات وقد انشغلت بهاتفها.

وفجأة تخطئ الراكبة وتهبط قدمها درجتين، وتعثرت في البداية بضع خطوات قليلة إلى أسفل، قبل أن تنقلب وتهبط بقية السلم وهي تتخبط في درجاته الكثيرة، حتى تنتهي أسفل السلم وقد اصطدم وجهها بالأرض.

وأسرع عدد من الركاب لمساعدة الفتاة والاطمئنان على حالت المرأة بعد أن شاهدوا سقوطها المروع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المرأة أصيبت بجروح خطيرة في وجهها الذي بدا في بعض الصور وهو مغطى بضمادة، قبل نقلها إلى مستشفى بالمدينة.

اجتذب الفيديو أكثر من 1.6 مليون مشاهدة عند بثه على موقع "ويبو" الصيني، واعتبره العديد من مستخدمي الإنترنت بمثابة تحذير للأشخاص الذين يعانون من إدمان الهواتف الذكية.

وكتب أحد المشاهدين: "لا تستخدم هاتفك أثناء المشي! ما حدث لتلك الفتاة كان مؤلمًا للغاية".

وعلق آخر: "رغم أنني أتعاطف معها، أعتقد أنها تستحق ذلك لاستخدامها الهاتف أثناء السير".

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عندما تشاهد ما حدث لهذه الفتاة.. لن تستخدم جوالك أثناء السير مرة أخرى
سبق

ربما اتصال عاجل أو رسالة أو حتى لعبة فيديو، لكن عندما تشاهد هذا الحادث المؤلم، لن تستخدم جوالك أثناء السير في الشارع أو هبوط السلم، فما حدث لهذه الفتاة في محطة مترو أنفاق بالصين كان مؤلمًا للغاية وانتهى بها في المستشفى.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث بعد ظهر السبت الماضي، في محطة مترو أنفاق بمدينة خيفي شرقي الصين.

وحسب صحيفة "جوانهاي مورنينج نيوز" المحلية، يُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، الفتاة وهي تقترب من السلم وتهبط الدرجات وقد انشغلت بهاتفها.

وفجأة تخطئ الراكبة وتهبط قدمها درجتين، وتعثرت في البداية بضع خطوات قليلة إلى أسفل، قبل أن تنقلب وتهبط بقية السلم وهي تتخبط في درجاته الكثيرة، حتى تنتهي أسفل السلم وقد اصطدم وجهها بالأرض.

وأسرع عدد من الركاب لمساعدة الفتاة والاطمئنان على حالت المرأة بعد أن شاهدوا سقوطها المروع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المرأة أصيبت بجروح خطيرة في وجهها الذي بدا في بعض الصور وهو مغطى بضمادة، قبل نقلها إلى مستشفى بالمدينة.

اجتذب الفيديو أكثر من 1.6 مليون مشاهدة عند بثه على موقع "ويبو" الصيني، واعتبره العديد من مستخدمي الإنترنت بمثابة تحذير للأشخاص الذين يعانون من إدمان الهواتف الذكية.

وكتب أحد المشاهدين: "لا تستخدم هاتفك أثناء المشي! ما حدث لتلك الفتاة كان مؤلمًا للغاية".

وعلق آخر: "رغم أنني أتعاطف معها، أعتقد أنها تستحق ذلك لاستخدامها الهاتف أثناء السير".

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
05:51 PM

عندما تشاهد ما حدث لهذه الفتاة.. لن تستخدم جوالك أثناء السير مرة أخرى

كان الحادث مؤلمًا للغاية

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
11,914

ربما اتصال عاجل أو رسالة أو حتى لعبة فيديو، لكن عندما تشاهد هذا الحادث المؤلم، لن تستخدم جوالك أثناء السير في الشارع أو هبوط السلم، فما حدث لهذه الفتاة في محطة مترو أنفاق بالصين كان مؤلمًا للغاية وانتهى بها في المستشفى.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث بعد ظهر السبت الماضي، في محطة مترو أنفاق بمدينة خيفي شرقي الصين.

وحسب صحيفة "جوانهاي مورنينج نيوز" المحلية، يُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، الفتاة وهي تقترب من السلم وتهبط الدرجات وقد انشغلت بهاتفها.

وفجأة تخطئ الراكبة وتهبط قدمها درجتين، وتعثرت في البداية بضع خطوات قليلة إلى أسفل، قبل أن تنقلب وتهبط بقية السلم وهي تتخبط في درجاته الكثيرة، حتى تنتهي أسفل السلم وقد اصطدم وجهها بالأرض.

وأسرع عدد من الركاب لمساعدة الفتاة والاطمئنان على حالت المرأة بعد أن شاهدوا سقوطها المروع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المرأة أصيبت بجروح خطيرة في وجهها الذي بدا في بعض الصور وهو مغطى بضمادة، قبل نقلها إلى مستشفى بالمدينة.

اجتذب الفيديو أكثر من 1.6 مليون مشاهدة عند بثه على موقع "ويبو" الصيني، واعتبره العديد من مستخدمي الإنترنت بمثابة تحذير للأشخاص الذين يعانون من إدمان الهواتف الذكية.

وكتب أحد المشاهدين: "لا تستخدم هاتفك أثناء المشي! ما حدث لتلك الفتاة كان مؤلمًا للغاية".

وعلق آخر: "رغم أنني أتعاطف معها، أعتقد أنها تستحق ذلك لاستخدامها الهاتف أثناء السير".

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