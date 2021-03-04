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اختتام ملتقى تعزيز القيم الاجتماعية الافتراضي بجامعة المؤسس

اختتمت مساء أمس جلسات ملتقى تعزيز القيم الاجتماعية الافتراضي والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز السلوكيات الإيجابية والقيم الاجتماعية الأصيلة لدى الطلبة، وسط حضور وتفاعل طلابي مميز.

وقدم الملتقى العديد من التوصيات، وهي تبني الجهات والمؤسسات مفهوم القيم بحيث تدعمه وتجعله ضمن الأولويات في التخطيط والممارسة، وأن ينظر لمفهوم القيم بطريقة استراتيجية "اختبار منظومة قيمي" بحيث يكون لها دور في دعم وتعزيز الشخصية.

وحث الملتقى على تغيير القيم بشكل إيجابي باعتبارها تتغير استجابةً للواقع والأحداث فهي وسلية للتكيف والتجديد والابتكار.

ملتقى تعزيز القيم الاجتماعية

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اختتام ملتقى تعزيز القيم الاجتماعية الافتراضي بجامعة المؤسس
سبق

اختتمت مساء أمس جلسات ملتقى تعزيز القيم الاجتماعية الافتراضي والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز السلوكيات الإيجابية والقيم الاجتماعية الأصيلة لدى الطلبة، وسط حضور وتفاعل طلابي مميز.

وقدم الملتقى العديد من التوصيات، وهي تبني الجهات والمؤسسات مفهوم القيم بحيث تدعمه وتجعله ضمن الأولويات في التخطيط والممارسة، وأن ينظر لمفهوم القيم بطريقة استراتيجية "اختبار منظومة قيمي" بحيث يكون لها دور في دعم وتعزيز الشخصية.

وحث الملتقى على تغيير القيم بشكل إيجابي باعتبارها تتغير استجابةً للواقع والأحداث فهي وسلية للتكيف والتجديد والابتكار.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
02:08 PM

اختتام ملتقى تعزيز القيم الاجتماعية الافتراضي بجامعة المؤسس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتمت مساء أمس جلسات ملتقى تعزيز القيم الاجتماعية الافتراضي والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز السلوكيات الإيجابية والقيم الاجتماعية الأصيلة لدى الطلبة، وسط حضور وتفاعل طلابي مميز.

وقدم الملتقى العديد من التوصيات، وهي تبني الجهات والمؤسسات مفهوم القيم بحيث تدعمه وتجعله ضمن الأولويات في التخطيط والممارسة، وأن ينظر لمفهوم القيم بطريقة استراتيجية "اختبار منظومة قيمي" بحيث يكون لها دور في دعم وتعزيز الشخصية.

وحث الملتقى على تغيير القيم بشكل إيجابي باعتبارها تتغير استجابةً للواقع والأحداث فهي وسلية للتكيف والتجديد والابتكار.

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