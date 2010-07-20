وأكد الدفاع المدني اكتمال استعداداته بفرق ووحدات منتشرة في أروقة المنشأة وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق المنشأة كافة طيلة أيام التشريق؛ حرصاً على تنفيذ خطط الدفاع المدني وتدابيرها الوقائية، والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

رفعت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها؛ وذلك لتنفيذ خطط الدفاع المدني، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج.

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-20 رفعت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها؛ وذلك لتنفيذ خطط الدفاع المدني، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج. وأكد الدفاع المدني اكتمال استعداداته بفرق ووحدات منتشرة في أروقة المنشأة وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق المنشأة كافة طيلة أيام التشريق؛ حرصاً على تنفيذ خطط الدفاع المدني وتدابيرها الوقائية، والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 05:26 PM

اخر تعديل 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 07:14 PM

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها لتنفيذ الخطط وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك





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رفعت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها؛ وذلك لتنفيذ خطط الدفاع المدني، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج.

وأكد الدفاع المدني اكتمال استعداداته بفرق ووحدات منتشرة في أروقة المنشأة وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق المنشأة كافة طيلة أيام التشريق؛ حرصاً على تنفيذ خطط الدفاع المدني وتدابيرها الوقائية، والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.