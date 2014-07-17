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"الخثلان" يفنِّد القول بأن الخسوف دليل على غضب الله في آخر الزمان

قال إن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله ويمكن حسابهما قديمًا وحديثًا

فنَّد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، القول بأن الخسوف دليلٌ على غضب الله، وبأنه يكثر في آخر الزمان.

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "الخثلان" أن الثابت من الأدلة أنه الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، يخوِّف الله بهما عباده، وأن الكسوف والخسوف يمكن حسابهما قديمًا وحديثًا.

وكتب حساب "منارات الهدى" - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - تغريدة بتويتر تحت وسم #خسوف_القمر_الجزئي: "القول بأن الخسوف كَثُر في آخر الزمان لا دليل عليه! لأن الكسوف والخسوف يمكن حسابهما قديمًا وحديثًا".

وأضاف: "القول بأن الخسوف دليل على غضب الله يحتاج إلى دليل، والثابت من الأدلة أنهما آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده".

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"الخثلان" يفنِّد القول بأن الخسوف دليل على غضب الله في آخر الزمان
سبق

فنَّد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، القول بأن الخسوف دليلٌ على غضب الله، وبأنه يكثر في آخر الزمان.

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "الخثلان" أن الثابت من الأدلة أنه الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، يخوِّف الله بهما عباده، وأن الكسوف والخسوف يمكن حسابهما قديمًا وحديثًا.

وكتب حساب "منارات الهدى" - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - تغريدة بتويتر تحت وسم #خسوف_القمر_الجزئي: "القول بأن الخسوف كَثُر في آخر الزمان لا دليل عليه! لأن الكسوف والخسوف يمكن حسابهما قديمًا وحديثًا".

وأضاف: "القول بأن الخسوف دليل على غضب الله يحتاج إلى دليل، والثابت من الأدلة أنهما آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده".

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
01:42 AM

"الخثلان" يفنِّد القول بأن الخسوف دليل على غضب الله في آخر الزمان

قال إن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله ويمكن حسابهما قديمًا وحديثًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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4,859

فنَّد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، القول بأن الخسوف دليلٌ على غضب الله، وبأنه يكثر في آخر الزمان.

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "الخثلان" أن الثابت من الأدلة أنه الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، يخوِّف الله بهما عباده، وأن الكسوف والخسوف يمكن حسابهما قديمًا وحديثًا.

وكتب حساب "منارات الهدى" - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - تغريدة بتويتر تحت وسم #خسوف_القمر_الجزئي: "القول بأن الخسوف كَثُر في آخر الزمان لا دليل عليه! لأن الكسوف والخسوف يمكن حسابهما قديمًا وحديثًا".

وأضاف: "القول بأن الخسوف دليل على غضب الله يحتاج إلى دليل، والثابت من الأدلة أنهما آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده".

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