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"الحياة الفطرية": ضبطنا الفهود المهرّبة بحوزة أحد المتسللين في جازان

أكدت مخالفته نظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أنه في إطار تعاونها مع شرطة منطقة جازان تلقوا بلاغاً بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة، تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة، في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وتابعت: باشرت الهيئة البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام".

الهيئة السعودية للحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية": ضبطنا الفهود المهرّبة بحوزة أحد المتسللين في جازان
سبق

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أنه في إطار تعاونها مع شرطة منطقة جازان تلقوا بلاغاً بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة، تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة، في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وتابعت: باشرت الهيئة البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام".

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
07:24 PM

"الحياة الفطرية": ضبطنا الفهود المهرّبة بحوزة أحد المتسللين في جازان

أكدت مخالفته نظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
6,641

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أنه في إطار تعاونها مع شرطة منطقة جازان تلقوا بلاغاً بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة، تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة، في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وتابعت: باشرت الهيئة البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام".

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