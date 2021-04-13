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كشافة تعليم العاصمة المقدسة يتطوعون لخدمة المصلين بالحرم المكي الشريف

مع إطلالة أول ليلة من رمضان المبارك لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

مع إطلالة أول ليلة من رمضان المبارك أسهم كشافة تعليم مكة المكرمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيّن رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير أن أكثر من 65 قائدًا كشفيًا يتطوعون في الحرم المكي الشريف ضمن برنامج الخدمة الرمضانية بدءًا مع إعلان دخول الشهر الفضيل، حيث يتوزع القادة بين المصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي بين المصلين والتزام لبس الكمامة.


وأضاف أن العمل يبدأ كل ليلة قبل صلاة العشاء وحتى نهاية صلاة التراويح.

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كشافة تعليم العاصمة المقدسة يتطوعون لخدمة المصلين بالحرم المكي الشريف
سبق

مع إطلالة أول ليلة من رمضان المبارك أسهم كشافة تعليم مكة المكرمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيّن رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير أن أكثر من 65 قائدًا كشفيًا يتطوعون في الحرم المكي الشريف ضمن برنامج الخدمة الرمضانية بدءًا مع إعلان دخول الشهر الفضيل، حيث يتوزع القادة بين المصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي بين المصلين والتزام لبس الكمامة.


وأضاف أن العمل يبدأ كل ليلة قبل صلاة العشاء وحتى نهاية صلاة التراويح.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:16 AM

كشافة تعليم العاصمة المقدسة يتطوعون لخدمة المصلين بالحرم المكي الشريف

مع إطلالة أول ليلة من رمضان المبارك لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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مع إطلالة أول ليلة من رمضان المبارك أسهم كشافة تعليم مكة المكرمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيّن رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير أن أكثر من 65 قائدًا كشفيًا يتطوعون في الحرم المكي الشريف ضمن برنامج الخدمة الرمضانية بدءًا مع إعلان دخول الشهر الفضيل، حيث يتوزع القادة بين المصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي بين المصلين والتزام لبس الكمامة.


وأضاف أن العمل يبدأ كل ليلة قبل صلاة العشاء وحتى نهاية صلاة التراويح.

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