النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ سراة عبيدة يطلع على مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية

ويكرّم مجموعة من الطلاب الحاصلين على جوائز الوزارة

زار محافظ سراة عبيدة، مسفر بن حامد آل محضي، اليوم، إدارة التعليم؛ حيث كان في استقباله: مدير التعليم د. حسن العلكمي، ومساعدوه، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.

بدأ المحافظ جولته التفقدية من مكتب مدير التعليم، وشاهد عرضًا عن مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية، واستمع لشرح من مدير التعليم عما تُقدمه الإدارة من برامج ومشروعات تطويرية تتوافق مع مُستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.

ثم كرّم المحافظ مجموعةً من الطلاب الحاصلين على جوائز من وزارة التعليم، واستمرّ في زيارته التفقدية؛ حيث أجرى جولات ميدانية لعدد من الأقسام والإدارات المختلفة، واستمع لشرح عن مهام وأعمال كل قسم وإدارة من مديري ورؤساء هذه الأقسام والإدارات.

وأكّد "آل محضي"، خلال جولته بين الأقسام والإدارات، أن هُناك جهودًا مُميزة تبذلها إدارة التعليم لإنجاح العملية التعليمية، لاسيما في ظلّ الظروف الراهنة والاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشاد بالتجهيزات والمبادرات النوعية التي تقدّمها إدارة التعليم، خصوصًا مع العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة.

وفي ختام زيارته قدّم "آل محضي" شكره وتقديره لمدير التعليم وفريق العمل معه، مُثمنًا الجهود التي تُبذل من قبل إدارة التعليم، وبالدعم السخيّ غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبما يُحقق الأهداف المنشودة لتطوير وتجويد العملية التعليمية وَفْق مُستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م، متمنيًا للجميع التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ سراة عبيدة يطلع على مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية
سبق

زار محافظ سراة عبيدة، مسفر بن حامد آل محضي، اليوم، إدارة التعليم؛ حيث كان في استقباله: مدير التعليم د. حسن العلكمي، ومساعدوه، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.

بدأ المحافظ جولته التفقدية من مكتب مدير التعليم، وشاهد عرضًا عن مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية، واستمع لشرح من مدير التعليم عما تُقدمه الإدارة من برامج ومشروعات تطويرية تتوافق مع مُستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.

ثم كرّم المحافظ مجموعةً من الطلاب الحاصلين على جوائز من وزارة التعليم، واستمرّ في زيارته التفقدية؛ حيث أجرى جولات ميدانية لعدد من الأقسام والإدارات المختلفة، واستمع لشرح عن مهام وأعمال كل قسم وإدارة من مديري ورؤساء هذه الأقسام والإدارات.

وأكّد "آل محضي"، خلال جولته بين الأقسام والإدارات، أن هُناك جهودًا مُميزة تبذلها إدارة التعليم لإنجاح العملية التعليمية، لاسيما في ظلّ الظروف الراهنة والاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشاد بالتجهيزات والمبادرات النوعية التي تقدّمها إدارة التعليم، خصوصًا مع العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة.

وفي ختام زيارته قدّم "آل محضي" شكره وتقديره لمدير التعليم وفريق العمل معه، مُثمنًا الجهود التي تُبذل من قبل إدارة التعليم، وبالدعم السخيّ غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبما يُحقق الأهداف المنشودة لتطوير وتجويد العملية التعليمية وَفْق مُستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م، متمنيًا للجميع التوفيق.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
06:39 PM

محافظ سراة عبيدة يطلع على مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية

ويكرّم مجموعة من الطلاب الحاصلين على جوائز الوزارة

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
246

زار محافظ سراة عبيدة، مسفر بن حامد آل محضي، اليوم، إدارة التعليم؛ حيث كان في استقباله: مدير التعليم د. حسن العلكمي، ومساعدوه، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.

بدأ المحافظ جولته التفقدية من مكتب مدير التعليم، وشاهد عرضًا عن مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية، واستمع لشرح من مدير التعليم عما تُقدمه الإدارة من برامج ومشروعات تطويرية تتوافق مع مُستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.

ثم كرّم المحافظ مجموعةً من الطلاب الحاصلين على جوائز من وزارة التعليم، واستمرّ في زيارته التفقدية؛ حيث أجرى جولات ميدانية لعدد من الأقسام والإدارات المختلفة، واستمع لشرح عن مهام وأعمال كل قسم وإدارة من مديري ورؤساء هذه الأقسام والإدارات.

وأكّد "آل محضي"، خلال جولته بين الأقسام والإدارات، أن هُناك جهودًا مُميزة تبذلها إدارة التعليم لإنجاح العملية التعليمية، لاسيما في ظلّ الظروف الراهنة والاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشاد بالتجهيزات والمبادرات النوعية التي تقدّمها إدارة التعليم، خصوصًا مع العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة.

وفي ختام زيارته قدّم "آل محضي" شكره وتقديره لمدير التعليم وفريق العمل معه، مُثمنًا الجهود التي تُبذل من قبل إدارة التعليم، وبالدعم السخيّ غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبما يُحقق الأهداف المنشودة لتطوير وتجويد العملية التعليمية وَفْق مُستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م، متمنيًا للجميع التوفيق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,250
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,756
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة