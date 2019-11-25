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مقاتلات التحالف تدك مواقع حوثية في الحديدة.. و"المالكي" يؤكد: أهداف مشروعة

أسفرت عن مقتل 8 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين

قتل ثمانية من المتمردين الحوثيين وجرح آخرون، اليوم (الاثنين) في غارات شنّتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال مدينة الحديدة في غرب اليمن.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة"، أفاد مسؤولان محلّيان بأن غارات مقاتلات التحالف التي استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين كانت "مفاجئة".

وأضاف أن الغارات شملت أيضاً مواقع قرب ميناء الحديدة في جزيرة كمران القريبة.

وبين المسؤولان أن اشتباكات عنيفة دارت عند الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة بين الجيش الوطني اليمني والمتمردين الحوثيين استخدمت فيها المدافع وقذائف الهاون.

على الصعيد نفسه، أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في تصريح لـ"رويترز"، أن الأهداف التي استهدفها التحالف، أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

مقاتلات التحالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقاتلات التحالف تدك مواقع حوثية في الحديدة.. و"المالكي" يؤكد: أهداف مشروعة
سبق

قتل ثمانية من المتمردين الحوثيين وجرح آخرون، اليوم (الاثنين) في غارات شنّتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال مدينة الحديدة في غرب اليمن.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة"، أفاد مسؤولان محلّيان بأن غارات مقاتلات التحالف التي استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين كانت "مفاجئة".

وأضاف أن الغارات شملت أيضاً مواقع قرب ميناء الحديدة في جزيرة كمران القريبة.

وبين المسؤولان أن اشتباكات عنيفة دارت عند الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة بين الجيش الوطني اليمني والمتمردين الحوثيين استخدمت فيها المدافع وقذائف الهاون.

على الصعيد نفسه، أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في تصريح لـ"رويترز"، أن الأهداف التي استهدفها التحالف، أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
07:10 PM

مقاتلات التحالف تدك مواقع حوثية في الحديدة.. و"المالكي" يؤكد: أهداف مشروعة

أسفرت عن مقتل 8 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ثمانية من المتمردين الحوثيين وجرح آخرون، اليوم (الاثنين) في غارات شنّتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال مدينة الحديدة في غرب اليمن.

ووفقًا لما أوردته قناة "الحرة"، أفاد مسؤولان محلّيان بأن غارات مقاتلات التحالف التي استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين كانت "مفاجئة".

وأضاف أن الغارات شملت أيضاً مواقع قرب ميناء الحديدة في جزيرة كمران القريبة.

وبين المسؤولان أن اشتباكات عنيفة دارت عند الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة بين الجيش الوطني اليمني والمتمردين الحوثيين استخدمت فيها المدافع وقذائف الهاون.

على الصعيد نفسه، أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في تصريح لـ"رويترز"، أن الأهداف التي استهدفها التحالف، أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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