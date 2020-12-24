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مسؤول يمني يكشف عن 4 خطوات للتحالف أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم.. ماذا قال؟

قال أربع أخرى وينقشع هذا الكابوس الجاثم على صدر اليمنيين

كشف مستشار وزير الإعلام اليمني عن أربع خطوات نفذها التحالف العربي في اليمن خلال الأيام الماضية أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم، وسيضمن استمرارها النصر السريع لقوات التحالف.

وكتب فهد طالب الشرفي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، موضحًا: "أربع خطوات مهمة نفذها التحالف خلال الأيام الماضية أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم: 1- تعليق مطار صنعاء. 2- رفع الكرت الأحمر بوجه المنظمات المتواطئة التي تمول حربهم. 3- رفع الغطاء عن قياداتهم ومخازنهم وغرف عملياتهم. 4- مصرع سيدهم وقائدهم إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين)". مضيفًا: "استمرار هذه الاستراتيجية تضمن النصر السريع".

ولفت "الشرفي" إلى أن تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، والتحرك نحو صنعاء كفيلان بكتابة نهاية الحوثيين في اليمن، إذ قال: "باقي أربع خطوات لو تمت فسينقشع هذا الكابوس الجاثم على صدر اليمنيين في وقت قياسي: 1- تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض 2- إصلاح منظومة الشرعية وتنحية الفاسدين والفاشلين. 3- تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني. 4- تحريك كل الجبهات الميدانية وفق خطة مدروسة ومتناغمة والتوجه صوب صنعاء".

وينفذ التحالف العربي في اليمن منذ أسابيع عملية واسعة ضد الحوثيين، وذلك لحماية المدنيين، واستجابة للتهديد الحوثي، ولفت "التحالف" في بيان وقتذاك إلى أنه سيضرب "بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤول يمني يكشف عن 4 خطوات للتحالف أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم.. ماذا قال؟
سبق

كشف مستشار وزير الإعلام اليمني عن أربع خطوات نفذها التحالف العربي في اليمن خلال الأيام الماضية أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم، وسيضمن استمرارها النصر السريع لقوات التحالف.

وكتب فهد طالب الشرفي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، موضحًا: "أربع خطوات مهمة نفذها التحالف خلال الأيام الماضية أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم: 1- تعليق مطار صنعاء. 2- رفع الكرت الأحمر بوجه المنظمات المتواطئة التي تمول حربهم. 3- رفع الغطاء عن قياداتهم ومخازنهم وغرف عملياتهم. 4- مصرع سيدهم وقائدهم إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين)". مضيفًا: "استمرار هذه الاستراتيجية تضمن النصر السريع".

ولفت "الشرفي" إلى أن تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، والتحرك نحو صنعاء كفيلان بكتابة نهاية الحوثيين في اليمن، إذ قال: "باقي أربع خطوات لو تمت فسينقشع هذا الكابوس الجاثم على صدر اليمنيين في وقت قياسي: 1- تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض 2- إصلاح منظومة الشرعية وتنحية الفاسدين والفاشلين. 3- تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني. 4- تحريك كل الجبهات الميدانية وفق خطة مدروسة ومتناغمة والتوجه صوب صنعاء".

وينفذ التحالف العربي في اليمن منذ أسابيع عملية واسعة ضد الحوثيين، وذلك لحماية المدنيين، واستجابة للتهديد الحوثي، ولفت "التحالف" في بيان وقتذاك إلى أنه سيضرب "بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني".

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
12:45 AM

مسؤول يمني يكشف عن 4 خطوات للتحالف أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم.. ماذا قال؟

قال أربع أخرى وينقشع هذا الكابوس الجاثم على صدر اليمنيين

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ياسر نجدي - الرياض
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كشف مستشار وزير الإعلام اليمني عن أربع خطوات نفذها التحالف العربي في اليمن خلال الأيام الماضية أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم، وسيضمن استمرارها النصر السريع لقوات التحالف.

وكتب فهد طالب الشرفي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، موضحًا: "أربع خطوات مهمة نفذها التحالف خلال الأيام الماضية أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم: 1- تعليق مطار صنعاء. 2- رفع الكرت الأحمر بوجه المنظمات المتواطئة التي تمول حربهم. 3- رفع الغطاء عن قياداتهم ومخازنهم وغرف عملياتهم. 4- مصرع سيدهم وقائدهم إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين)". مضيفًا: "استمرار هذه الاستراتيجية تضمن النصر السريع".

ولفت "الشرفي" إلى أن تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، والتحرك نحو صنعاء كفيلان بكتابة نهاية الحوثيين في اليمن، إذ قال: "باقي أربع خطوات لو تمت فسينقشع هذا الكابوس الجاثم على صدر اليمنيين في وقت قياسي: 1- تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض 2- إصلاح منظومة الشرعية وتنحية الفاسدين والفاشلين. 3- تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني. 4- تحريك كل الجبهات الميدانية وفق خطة مدروسة ومتناغمة والتوجه صوب صنعاء".

وينفذ التحالف العربي في اليمن منذ أسابيع عملية واسعة ضد الحوثيين، وذلك لحماية المدنيين، واستجابة للتهديد الحوثي، ولفت "التحالف" في بيان وقتذاك إلى أنه سيضرب "بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني".

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