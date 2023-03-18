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الصحة اللبنانية: وفاة تسعيني بكورونا وتسجيل 13 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية.. ومجموع الإصابات المؤكدة بلغ 133

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في التقرير اليومي عن فيروس كورونا "COVID19"، عن وفاة رجل تسعيني؛ إثر إصابته بالفيروس؛ مشيرة إلى أن حالات الإصابة المثبتة مخبريًّا بلغت 133 حالة.

وقالت الوزارة: إن مجموع الإصابات المثبتة مخبريًّا بلغ 133، وقد تم تسجيل 13 حالة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت وزارة الصحة اللبنانية، أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارًا محليًّا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شُخّصت مؤخرًا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي، وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن الأحد الماضي، أن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا؛ مؤكدًا أنه لن يتهاون مطلقًا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا لأي مواطن ومقيم في لبنان، وداعيًا الجميع إلى مواصلة العمل من منازلهم.

وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا الجديد

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الصحة اللبنانية: وفاة تسعيني بكورونا وتسجيل 13 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في التقرير اليومي عن فيروس كورونا "COVID19"، عن وفاة رجل تسعيني؛ إثر إصابته بالفيروس؛ مشيرة إلى أن حالات الإصابة المثبتة مخبريًّا بلغت 133 حالة.

وقالت الوزارة: إن مجموع الإصابات المثبتة مخبريًّا بلغ 133، وقد تم تسجيل 13 حالة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت وزارة الصحة اللبنانية، أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارًا محليًّا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شُخّصت مؤخرًا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي، وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن الأحد الماضي، أن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا؛ مؤكدًا أنه لن يتهاون مطلقًا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا لأي مواطن ومقيم في لبنان، وداعيًا الجميع إلى مواصلة العمل من منازلهم.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:52 PM

الصحة اللبنانية: وفاة تسعيني بكورونا وتسجيل 13 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية.. ومجموع الإصابات المؤكدة بلغ 133

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في التقرير اليومي عن فيروس كورونا "COVID19"، عن وفاة رجل تسعيني؛ إثر إصابته بالفيروس؛ مشيرة إلى أن حالات الإصابة المثبتة مخبريًّا بلغت 133 حالة.

وقالت الوزارة: إن مجموع الإصابات المثبتة مخبريًّا بلغ 133، وقد تم تسجيل 13 حالة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت وزارة الصحة اللبنانية، أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارًا محليًّا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شُخّصت مؤخرًا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي، وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن الأحد الماضي، أن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا؛ مؤكدًا أنه لن يتهاون مطلقًا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا لأي مواطن ومقيم في لبنان، وداعيًا الجميع إلى مواصلة العمل من منازلهم.

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