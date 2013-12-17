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ليبيا تسجل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 381.023 حالة.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، ليبلغ الإجمالي 5.589 حالة وفاة.

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ليبيا تسجل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات
سبق

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 381.023 حالة.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، ليبلغ الإجمالي 5.589 حالة وفاة.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
02:52 PM

ليبيا تسجل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 381.023 حالة.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، ليبلغ الإجمالي 5.589 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,621
201,250 سيارة ..

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