"جولتيب": "المقاطعة السعودية" أدّت لانكماش صادرات الملابس التركية بنسبة 47.8%

قال: إذا لم تحل المشكلة فقد تغلق المتاجر

أفاد رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في إسطنبول مصطفى جولتيب، بأن المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية؛ أدّت إلى انكماش صادرات قطاع الملابس الجاهزة في تركيا بنسبة 48.7 في المائة، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف "جولتيب" أنه بالنظر إلى بيانات 10 أشهر لعام 2020، فإن هناك انكماشاً بنسبة 26 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "تركيا الآن".

ولفت إلى أن الانكماش بنسبة 48.7 في المائة في أكتوبر، كان نتيجة المقاطعة الشعبية السعودية للصناعات التركية، مشيراً إلى أن العلامات التجارية تحاول مواصلة أنشطتها مع مخزونها الحالي.

وبيّن رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في تركيا، أنه إذا لم تحل المشكلة مع السعودية، فقد يكون إغلاق المتاجر على جدول الأعمال في تركيا.