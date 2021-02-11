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الأهلي المصري يحرز المركز الثالث .. في كأس العالم للأندية

تمكن الأهلي المصري من إحراز المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم ، اليوم الخميس ، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت على ملعب (المدينة التعليمية) بالعاصمة القطرية الدوحة.

وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بمونديال الأندية بعد أن أحرز البرونزية عام 2006.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأهلي المصري يحرز المركز الثالث .. في كأس العالم للأندية
سبق

تمكن الأهلي المصري من إحراز المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم ، اليوم الخميس ، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت على ملعب (المدينة التعليمية) بالعاصمة القطرية الدوحة.

وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بمونديال الأندية بعد أن أحرز البرونزية عام 2006.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:54 PM

الأهلي المصري يحرز المركز الثالث .. في كأس العالم للأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن الأهلي المصري من إحراز المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم ، اليوم الخميس ، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت على ملعب (المدينة التعليمية) بالعاصمة القطرية الدوحة.

وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بمونديال الأندية بعد أن أحرز البرونزية عام 2006.

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