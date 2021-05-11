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أكثر من 300 موظف بـ"أمانة الطائف" لتقديم الخدمات البلدية في إجازة العيد

مع استمرار الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية والعمرانية وتطبيق الاحترازات

أصدر أمين الطائف، الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بتكليف أكثر من ٣٠٠ موظف للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم الخدمات البلدية كافة للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية، والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.

وأوضحت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون انقطاع، ولمدة ١١ يومًا، وأكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية للمواطنين.

وأشارت إلى أن هناك فِرقًا إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة، تتابع ميدانيًّا الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.. وستقوم فِرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات. كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في المرافق الخدمية كافة على ضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.

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أكثر من 300 موظف بـ"أمانة الطائف" لتقديم الخدمات البلدية في إجازة العيد
سبق

أصدر أمين الطائف، الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بتكليف أكثر من ٣٠٠ موظف للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم الخدمات البلدية كافة للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية، والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.

وأوضحت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون انقطاع، ولمدة ١١ يومًا، وأكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية للمواطنين.

وأشارت إلى أن هناك فِرقًا إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة، تتابع ميدانيًّا الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.. وستقوم فِرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات. كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في المرافق الخدمية كافة على ضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
01:28 AM

أكثر من 300 موظف بـ"أمانة الطائف" لتقديم الخدمات البلدية في إجازة العيد

مع استمرار الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية والعمرانية وتطبيق الاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر أمين الطائف، الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بتكليف أكثر من ٣٠٠ موظف للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم الخدمات البلدية كافة للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية، والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.

وأوضحت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون انقطاع، ولمدة ١١ يومًا، وأكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية للمواطنين.

وأشارت إلى أن هناك فِرقًا إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة، تتابع ميدانيًّا الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.. وستقوم فِرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات. كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في المرافق الخدمية كافة على ضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.

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