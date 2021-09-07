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الولايات المتحدة.. إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا

خضع نحو 20 ألف طالب للحجر الصحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن متحور "دلتا" أدى إلى حدوث إرباك في خطط العودة للمدارس بالولايات المتحدة؛ حيث تم إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا.

وذكرت أنه في ولاية ميسيسيبي، ثبتت إصابة نحو 14 ألف طالب وطالبة بكورونا، منذ أن افتتحت معظم المدارس في أوائل أغسطس الماضي، وخضع نحو 20 ألف طالب للحجر الصحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ بسبب تلك الإصابات.

وتُظهر البيانات في ولاية نيو مكسيكو، أن ما يقرب من 10% من طلاب الولاية البالغ عددهم 317 ألف طالب وطالبة، خضعوا أيضًا للحجر الصحي وفق "روسيا اليوم".

وفي جورجيا، كان أكثر من نصف حالات تفشي الفيروس في الولاية، نهاية أغسطس الماضي، مرتبطًا بالمدارس؛ وفق "روسيا اليوم".

وأدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق الكثير من المدارس في تكساس، وبلغ عدد حالات الإصابة بين الطلاب على مستوى الولاية أكثر من 27 ألف حالة، خلال آخر أسبوع من أغسطس، بزيادة 51% عن الأسبوع السابق.

وتستجيب إدارات بعض المدارس لحالات تفشي الفيروس، بإجراءات مثل ارتداء الكمامات، وإجراء اختبارات متكررة، وتلقيح الموظفين؛ فيما تأمل بعض الإدارات توفر لقاح للأطفال دون سن 12 عامًا قريبًا.

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الولايات المتحدة.. إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا
سبق

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن متحور "دلتا" أدى إلى حدوث إرباك في خطط العودة للمدارس بالولايات المتحدة؛ حيث تم إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا.

وذكرت أنه في ولاية ميسيسيبي، ثبتت إصابة نحو 14 ألف طالب وطالبة بكورونا، منذ أن افتتحت معظم المدارس في أوائل أغسطس الماضي، وخضع نحو 20 ألف طالب للحجر الصحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ بسبب تلك الإصابات.

وتُظهر البيانات في ولاية نيو مكسيكو، أن ما يقرب من 10% من طلاب الولاية البالغ عددهم 317 ألف طالب وطالبة، خضعوا أيضًا للحجر الصحي وفق "روسيا اليوم".

وفي جورجيا، كان أكثر من نصف حالات تفشي الفيروس في الولاية، نهاية أغسطس الماضي، مرتبطًا بالمدارس؛ وفق "روسيا اليوم".

وأدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق الكثير من المدارس في تكساس، وبلغ عدد حالات الإصابة بين الطلاب على مستوى الولاية أكثر من 27 ألف حالة، خلال آخر أسبوع من أغسطس، بزيادة 51% عن الأسبوع السابق.

وتستجيب إدارات بعض المدارس لحالات تفشي الفيروس، بإجراءات مثل ارتداء الكمامات، وإجراء اختبارات متكررة، وتلقيح الموظفين؛ فيما تأمل بعض الإدارات توفر لقاح للأطفال دون سن 12 عامًا قريبًا.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:26 AM

الولايات المتحدة.. إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا

خضع نحو 20 ألف طالب للحجر الصحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن متحور "دلتا" أدى إلى حدوث إرباك في خطط العودة للمدارس بالولايات المتحدة؛ حيث تم إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا.

وذكرت أنه في ولاية ميسيسيبي، ثبتت إصابة نحو 14 ألف طالب وطالبة بكورونا، منذ أن افتتحت معظم المدارس في أوائل أغسطس الماضي، وخضع نحو 20 ألف طالب للحجر الصحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ بسبب تلك الإصابات.

وتُظهر البيانات في ولاية نيو مكسيكو، أن ما يقرب من 10% من طلاب الولاية البالغ عددهم 317 ألف طالب وطالبة، خضعوا أيضًا للحجر الصحي وفق "روسيا اليوم".

وفي جورجيا، كان أكثر من نصف حالات تفشي الفيروس في الولاية، نهاية أغسطس الماضي، مرتبطًا بالمدارس؛ وفق "روسيا اليوم".

وأدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق الكثير من المدارس في تكساس، وبلغ عدد حالات الإصابة بين الطلاب على مستوى الولاية أكثر من 27 ألف حالة، خلال آخر أسبوع من أغسطس، بزيادة 51% عن الأسبوع السابق.

وتستجيب إدارات بعض المدارس لحالات تفشي الفيروس، بإجراءات مثل ارتداء الكمامات، وإجراء اختبارات متكررة، وتلقيح الموظفين؛ فيما تأمل بعض الإدارات توفر لقاح للأطفال دون سن 12 عامًا قريبًا.

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