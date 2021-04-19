النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصوِّرو مقاطع "المضاربات" في شهر رمضان يواجهون السجن والغرامة.. جريمة وتشهير

مستشار قانوني ينصح بعدم تصوير هذه السلوكيات وعدم تداولها

يواجه مصوِّرو مقاطع المضاربات التي تحدث في شهر رمضان السجن والغرامة نظرًا لارتكابهم جريمة معلوماتية، تتمثل في التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل.

ويقول المستشار القانوني بدر بن سعيد المالكي: "إن من السلوكيات الشائعة والخاطئة التي تنتشر، ويتداولها البعض بشكل عام، ولاسيما بشهر رمضان المبارك، تصوير المضاربات، وجعلها حلقات يومية طيلة شهر رمضان؛ وذلك من باب التسلية كما يدعيها البعض. ويتجاهل مَن قام بفعل التصوير أنه وقع بجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية، وذلك حسبما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لنظام الجرائم المعلوماتية، التي أوضحت أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك لكون الفاعل قد قام بالتصوير والتشهير بالأشخاص الذين ظهروا بالمقطع دون علمهم؛ وبذلك يحق للمتضرر تقديم بلاغ ضد من قام بالتصوير والتشهير به، ويتم تقدير حجم الضرر من قِبل الجهات المختصة".

ونصح "المالكي" الجميع بعدم تصوير مثل هذه السلوكيات، وعدم تداول هذه المقاطع باعتبارها تسلية؛ فالتسلية لا تكون بالتشهير بالآخرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصوِّرو مقاطع "المضاربات" في شهر رمضان يواجهون السجن والغرامة.. جريمة وتشهير
سبق

يواجه مصوِّرو مقاطع المضاربات التي تحدث في شهر رمضان السجن والغرامة نظرًا لارتكابهم جريمة معلوماتية، تتمثل في التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل.

ويقول المستشار القانوني بدر بن سعيد المالكي: "إن من السلوكيات الشائعة والخاطئة التي تنتشر، ويتداولها البعض بشكل عام، ولاسيما بشهر رمضان المبارك، تصوير المضاربات، وجعلها حلقات يومية طيلة شهر رمضان؛ وذلك من باب التسلية كما يدعيها البعض. ويتجاهل مَن قام بفعل التصوير أنه وقع بجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية، وذلك حسبما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لنظام الجرائم المعلوماتية، التي أوضحت أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك لكون الفاعل قد قام بالتصوير والتشهير بالأشخاص الذين ظهروا بالمقطع دون علمهم؛ وبذلك يحق للمتضرر تقديم بلاغ ضد من قام بالتصوير والتشهير به، ويتم تقدير حجم الضرر من قِبل الجهات المختصة".

ونصح "المالكي" الجميع بعدم تصوير مثل هذه السلوكيات، وعدم تداول هذه المقاطع باعتبارها تسلية؛ فالتسلية لا تكون بالتشهير بالآخرين.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:00 PM

مصوِّرو مقاطع "المضاربات" في شهر رمضان يواجهون السجن والغرامة.. جريمة وتشهير

مستشار قانوني ينصح بعدم تصوير هذه السلوكيات وعدم تداولها

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,052

يواجه مصوِّرو مقاطع المضاربات التي تحدث في شهر رمضان السجن والغرامة نظرًا لارتكابهم جريمة معلوماتية، تتمثل في التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل.

ويقول المستشار القانوني بدر بن سعيد المالكي: "إن من السلوكيات الشائعة والخاطئة التي تنتشر، ويتداولها البعض بشكل عام، ولاسيما بشهر رمضان المبارك، تصوير المضاربات، وجعلها حلقات يومية طيلة شهر رمضان؛ وذلك من باب التسلية كما يدعيها البعض. ويتجاهل مَن قام بفعل التصوير أنه وقع بجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية، وذلك حسبما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لنظام الجرائم المعلوماتية، التي أوضحت أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك لكون الفاعل قد قام بالتصوير والتشهير بالأشخاص الذين ظهروا بالمقطع دون علمهم؛ وبذلك يحق للمتضرر تقديم بلاغ ضد من قام بالتصوير والتشهير به، ويتم تقدير حجم الضرر من قِبل الجهات المختصة".

ونصح "المالكي" الجميع بعدم تصوير مثل هذه السلوكيات، وعدم تداول هذه المقاطع باعتبارها تسلية؛ فالتسلية لا تكون بالتشهير بالآخرين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,107
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة