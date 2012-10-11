النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أردوغان" يسوق العملية العسكرية للعرب بأصول زوجته

أشار إلى أن أسرة زوجته تعرضت للتهجير

لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى التحايل على الرفض العربي للعملية العسكرية التي تشنها بلاده منذ أمس على شمال سوريا من خلال التسويق للعملية بأصول زوجته العربية.

وبحسب ما أورد "روسيا اليوم"، قال "أردوغان" اليوم (الخميس) خلال حديثه أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية"، عن ضرورة عودة جميع أفراد القوميات والأعراق المهجرة إلى أراضيهم الأصلية: "إن زوجته تنحدر من قرية كانت تسكنها أغلبية من أصل عربي قبل أن يجري تهجيرهم".

وتنتمي "أمينة" زوجة "أردوغان" إلى عائلة ذات أصول عربية كانت تقيم بمدينة سرت جنوب شرق البلاد، ولها 4 إخوة يكبرونها.

الرئيس التركي أردوغان حزب العدالة والتنمية هجوم تركيا سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أردوغان" يسوق العملية العسكرية للعرب بأصول زوجته
سبق

لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى التحايل على الرفض العربي للعملية العسكرية التي تشنها بلاده منذ أمس على شمال سوريا من خلال التسويق للعملية بأصول زوجته العربية.

وبحسب ما أورد "روسيا اليوم"، قال "أردوغان" اليوم (الخميس) خلال حديثه أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية"، عن ضرورة عودة جميع أفراد القوميات والأعراق المهجرة إلى أراضيهم الأصلية: "إن زوجته تنحدر من قرية كانت تسكنها أغلبية من أصل عربي قبل أن يجري تهجيرهم".

وتنتمي "أمينة" زوجة "أردوغان" إلى عائلة ذات أصول عربية كانت تقيم بمدينة سرت جنوب شرق البلاد، ولها 4 إخوة يكبرونها.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:42 PM

"أردوغان" يسوق العملية العسكرية للعرب بأصول زوجته

أشار إلى أن أسرة زوجته تعرضت للتهجير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
28
10,725

لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى التحايل على الرفض العربي للعملية العسكرية التي تشنها بلاده منذ أمس على شمال سوريا من خلال التسويق للعملية بأصول زوجته العربية.

وبحسب ما أورد "روسيا اليوم"، قال "أردوغان" اليوم (الخميس) خلال حديثه أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية"، عن ضرورة عودة جميع أفراد القوميات والأعراق المهجرة إلى أراضيهم الأصلية: "إن زوجته تنحدر من قرية كانت تسكنها أغلبية من أصل عربي قبل أن يجري تهجيرهم".

وتنتمي "أمينة" زوجة "أردوغان" إلى عائلة ذات أصول عربية كانت تقيم بمدينة سرت جنوب شرق البلاد، ولها 4 إخوة يكبرونها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,900
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,654
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,772
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,452

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة