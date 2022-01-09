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بعد تأجيلها.. البرلمان العراقي يستأنف جلسته الأولى لاختيار رئيسه

نائب مؤقت يخلف "المشهداني" في قيادتها

أعلن البرلمان العراقي في بيان أنه استأنف جلسته الأولى، اليوم "الأحد"، بعد تأجيلها لفترة قصيرة، وبدأ عملية اختيار رئيس جديد.

وتعطلت عملية انتخاب رئيس للبرلمان مع ادعاء كل من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية.

وترأس رئيس جديد مؤقت الجلسة بعد تعرض محمود المشهداني "73 عامًا"، وهو أكبر أعضاء البرلمان سنًا، لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تأجيلها.. البرلمان العراقي يستأنف جلسته الأولى لاختيار رئيسه
سبق

أعلن البرلمان العراقي في بيان أنه استأنف جلسته الأولى، اليوم "الأحد"، بعد تأجيلها لفترة قصيرة، وبدأ عملية اختيار رئيس جديد.

وتعطلت عملية انتخاب رئيس للبرلمان مع ادعاء كل من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية.

وترأس رئيس جديد مؤقت الجلسة بعد تعرض محمود المشهداني "73 عامًا"، وهو أكبر أعضاء البرلمان سنًا، لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
07:48 PM

بعد تأجيلها.. البرلمان العراقي يستأنف جلسته الأولى لاختيار رئيسه

نائب مؤقت يخلف "المشهداني" في قيادتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البرلمان العراقي في بيان أنه استأنف جلسته الأولى، اليوم "الأحد"، بعد تأجيلها لفترة قصيرة، وبدأ عملية اختيار رئيس جديد.

وتعطلت عملية انتخاب رئيس للبرلمان مع ادعاء كل من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية.

وترأس رئيس جديد مؤقت الجلسة بعد تعرض محمود المشهداني "73 عامًا"، وهو أكبر أعضاء البرلمان سنًا، لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى.

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